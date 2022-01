En julio del 2021 y con miras al Torneo Apertura de Liga MX, Atlas se hizo con uno de los mejores fichajes de la temporada casi que en silencio. En condición de préstamo por un año contrató a Julián Quiñones, procedente de Tigres UANL, quien no era titular en el conjunto regiomontano. Su adaptación a los Zorros le costó un puñado de partidos, pero una vez que tomó nivel se transformó en una de las grandes figuras del equipo.

El extremo colombiano de 24 años disputó los 23 encuentros posibles de La Academia y fue titular en 22 de ellos. Marcó 5 goles y repartió 7 asistencias, dos de ellas en la Liguilla (una en Semifinales vs. Pumas UNAM y otra en la Final vs. León). A pesar de no hacerse presente en el marcador en la Fiesta Grande, fue fundamental para la consagración del conjunto tapatío y ya ha quedado en la historia grande por haber colaborado en cortar con la sequía de 70 años.

Aún no ha comenzado el Torneo Clausura 2022 de Liga MX y a Julián Quiñones le restan 6 meses de contrato con Atlas, pero la directiva ya ha tomado una decisión con respecto a su futuro. José Riestra, presidente de la institución, reveló en una entrevista con el programa Duro de Marcar que ya se encuentra en pláticas con los mandamases de Tigres UANL para poder hacer válida la opción de compra.

"Bien, estamos en pláticas y esperamos llegar a un acuerdo. Como bien saben la opción de compra es hasta verano. Estamos platicando con ellos para poder encontrar un esquema bueno para Tigres UANL y para nosotros, y poder tener a Julián (Quiñones) mucho tiempo aquí", señaló con contundencia el máximo directivo de los Zorros. Su impacto ha sido tan grande en el equipo que ya han tomado la decisión de comprarlo.

No solo Atlas desea la continuidad del colombiano en el club, sino que el propio jugador ya le ha dejado en claro a la dirigencia que cuenta con las mismas intenciones. "La verdad que sí, es su deseo (quedarse), es nuestro deseo (comprarlo), y cuando las voluntades están es mucho más fácil el poder construir y el poder llegar a acuerdos", sentenció Riestra. Es cuestión de tiempo para que Julián, entonces, pase a pertenecer al conjunto de Guadalajara.