Después de lo que fueron los partidos de reclasificación o repechaje, el Torneo Clausura 2022 por la Liga MX entra en el desarrollo de los cuartos de final. Como tal, estos encuentros se llevarán a cabo con el formato de ida y vuelta, a lo que la duda se instala al instante para la definición de las llaves. ¿Hay gol de visitante en la Liguilla?

Cabe resaltar que a lo largo de los años la regla fue modificándose y las definiciones constaban tanto del uso de la regla del gol de visitante, el cual menciona que el equipo que más tantos anotados fuera de casa posee en la llave es el ganador, como también que el mejor colocado en la etapa regular obtiene tal ventaja para acceder. Pachuca vs. Atlético San Luis, América vs. Puebla, Tigres UANL vs. Cruz Azul y Atlas vs. Chivas de Guadalajara son los cruces que aguardan por esta disyuntiva.

+Liga MX: ¿Hay gol de visitante en la Liguilla?

Según indica el reglamento oficial de la Liga MX, si existe una igualdad en el resultado global luego de los encuentros de ida y vuelta de los cuartos de final, el ganador será el equipo que culminó en una mejor posición en la tabla general de la fase regular.

Recordemos que el gol de visitante comenzó a ser implemetado en el Torneo Apertura 2012, sabiendo que fueron nueve años los que lo mantuvieron vigente para cambiar de alguna manera las definiciones y dar lugar a posibles batacazos. Su culminación fue en el Apertura 2021, dejando un total de cinco oportunidades de desempate bajo dicho criterio.