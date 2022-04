El futbol mexicano continúa conmocionado tras los hechos ocurridos el día sábado en el estadio La Corregidora, cuando Querétaro y Atlas se enfrentaban por la novena jornada del Clausura 2022. El trámite quedó como una simple anécdota luego de que la violencia se apoderara de las gradas e inclusive se trasladara hacia el campo. Las repercusiones no cesan, pues se trata de un capítulo trágico en la historia del futbol en el país.

Mucho se ha hablado luego de los lamentables episodios, y en las últimas horas, nuevas voces se sumaron a la reflexión acerca de los hechos ocurridos en La Corregidora. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de moralizar el país: “Debemos de tener en cuenta en consideración ante estos hechos lamentables que se debe de continuar moralizando al país, y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia”, expresó.

Además, AMLO señaló el período de gobiernos neoliberales como una posible causa de la violencia observada. “Esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores o en todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la unidad y al abandono del pueblo”. El presidente apuntó a un cambio de época: “Lo viejo, lo anacrónico, el viejo régimen no acaba de morir, y además todavía prevalece mucha gente que se formó en ese ambiente”.

López Obrador no dejó pasar la oportunidad para marcar postura ante la violencia en La Corregidora: “La enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México, no dejar de insistir en que solo siendo buenos se puede ser feliz, que se debe estar con nosotros mismos, con nuestra conciencia. Vamos a pensar ¿Qué programa se aplicó en los gobiernos anteriores para los jóvenes? ¿Cuándo se habló de que se tenían que atender las causas?”, reflexionó.