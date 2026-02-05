Reforzarse para salir campeón es lo que en los pasillos del Nemesio Diez hicieron cuando ficharon a Paulinho. El experimentado centrodelantero venía de brillar en Portugal, y tomó un gran giro en su carrera al decidir cambiar al futbol mexicano. Toluca rompió el mercado con su contratación y los resultados han estado a la vista con los títulos ganados por la institución.

Los goles que marcó el artillero en los Diablos Rojos los conocen todos. Lo que pocos sabían era el trasfondo de la llegada del atacante. El ex entrenador de Toluca, Renato Paiva, narró el inédito detrás de escena de la incorporación del delantero europeo. El DT contó cómo se cocinó dentro del club y cómo persuadió a los directivos de traerlo.

El estratega destapó que la cúpula dirigencial no estaba convencida de fichar a Paulinho, sobre todo por una cuestión etaria en relación al precio que le había puesto Sporting CP. El club dueño de su pase tenía pretensiones altas, en Toluca no tenían un gran conocimiento del jugador, y el propio Renato Paiva fue decisivo para la luz verde final.

Paulinho le ha traído solo alegrías a Toluca [Foto: Getty]

La anécdota de Renato Paiva sobre la llegada de Paulinho a Toluca:

“Es una historia muy bonita, muy curiosa. Yo estoy un día en casa y me llama el representante de Paulinho diciendo si yo necesitaba de un nueve. Y nosotros estábamos con un nueve más o menos adelantado para ficharlo. Ahí yo le he dicho, ‘bueno Pedro, ya tenemos aquí casi un jugador cerrado, pero dime quién es’. Era más por curiosidad, y él me ha dicho ‘ah, es Paulinho’. Y yo: ‘¿Paulinho? ¿Paulinho?’ Y él: ‘sí, Paulinho, de Sporting’. Y yo: ‘¿Paulinho de Sporting? ¡Oh!’. Él me dijo: ‘Sí y él quiere salir porque Gyokeres es titular indiscutido, hace un montón de goles y Paulinho no está jugando tanto, está con una edad para empezar a pensar en terminar su carrera, su trayectoria'”.

“De inmediato fui a buscar a los directores de Toluca para traer a Paulinho. La primera reacción fue que no, que era un poco ya grande, que tenían miedo de la adaptación de un europeo al fútbol mexicano, que nunca había salido de Europa y no sé qué. Entonces, primero llamé a Sinha a mi despacho y le dije ‘¿qué me dices de este jugador?’. Él empezó a mirar y dice: ‘joder, pues, qué bueno es este jugador, no lo conocía, ¿es así tan bueno?’. Y yo le digo: ‘sí, es muy bueno’. Y él dice: ‘bueno, voy a pensar, voy a pensar’. Hablé también con Víctor Palacios, que era y es el chief scout de Toluca, y hemos hecho ahí una estrategia para convencer a Santiago San Román y Sinha. Porque la primera opinión de ellos no fue muy positiva de Santiago”.

“Yo saqué el celular, ya solo, y le hablé a Paulinho. Paulinho estaba en Cancún de vacaciones, yo no sabía, jajajaja. Ahí él me dice: ‘ah no, Pedro me habló que usted me quería’, y ahí me hace un montón de preguntas sobre Toluca, el futbol mexicano, no sé qué. Le dije la realidad, pero las mejores cosas. Entonces él ha dicho: ‘yo estoy en Cancún, puedo coger las maletas e ir directo a Toluca’, y le dije ‘déjame ver lo que el club dice’. Él volvió a Portugal. y la negociación no fue fácil porque Sporting Lisboa sabía lo que tenía y pidió algún dinero que para su edad era un dinero que te metía algún miedo a quien compra, por la edad de Paulinho. Y en la última reunión Santiago me dice: ‘bueno, la decisión es por nosotros ok, la decisión es tuya. ¿Estás 100% seguro que es el hombre que necesitamos?’. Y yo le he dicho: ‘no estoy 100, estoy 200% seguro del jugador que viene’. Y así se dio”.

