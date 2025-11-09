Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras anotaciones de Paulinho y Armando González

Se actualizó la tabla de goleo tras la anotación del delantero portugués de Toluca y el atacante mexicano de Chivas.

Por Agustín Zabaleta

Quedó definido el campeón del goleo del Apertura 2025 tras la Jornada 17
© Getty ImagesQuedó definido el campeón del goleo del Apertura 2025 tras la Jornada 17

Este sábado continuó la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Tigres UANL venció 3-1 a Atlético San Luis, Chivas derrotó 4-2 a Rayados, Toluca le ganó 2-0 a América, Puebla sorprendió a León por 2-1 y Pumas UNAM batió a Cruz Azul por 3-2.

Con estos partidos y los que se disputaron durante el viernes, se movió la tabla de goleo de la competición y se definió al campeón de goleo del Apertura 2025. Lo curioso es que no hay uno sino un triple empate.

Los ganadores del prestigioso galardón son Paulinho de Toluca, que le marcó un gol a América, Armando González de Chivas, que también anotó en la jornada de sábado ante Rayados. Y João Pedro de Atlético San Luis, que pese a que su equipo perdió logró marcar para sumarse a este reconocimiento.

Tras ellos, cerca quedaron dos jugadores de Rayados: Germán Berterame y Sergio Canales, ambos con 9 anotaciones. El español marcó en la derrota de este sábado ante el Rebaño Sagrado. Con 8 dianas aparecen tres futbolistas: Ángel Correa (Tigres UANL), Juan Brunetta (Tigres UANL) y Oscar Estupiñán (Juárez).

Tabla de goleo del Apertura 2025

  • Paulinho (Toluca) — 12 goles
  • João Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 12 goles
  • Armando González (Chivas) — 12 goles
  • Germán Berterame (Rayados) — 9 goles
  • Sergio Canales (Rayados) — 9 goles
  • Ángel Correa (Tigres UANL) — 8 goles
  • Juan Brunetta (Tigres UANL) — 8 goles
  • Oscar Estupiñán (Juárez) — 8 goles

En síntesis

  • La tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX se cerró con un triple empate en el primer lugar.
  • Los campeones de goleo son Paulinho (Toluca), João Pedro Galvao (Atlético San Luis) y Armando González (Chivas).
  • Cada uno de los tres jugadores terminó como máximo goleador del torneo con 12 anotaciones.
