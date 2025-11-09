Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras anotaciones de Paulinho y Armando González

Este sábado continuó la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Tigres UANL venció 3-1 a Atlético San Luis, Chivas derrotó 4-2 a Rayados, Toluca le ganó 2-0 a América, Puebla sorprendió a León por 2-1 y Pumas UNAM batió a Cruz Azul por 3-2.

Con estos partidos y los que se disputaron durante el viernes, se movió la tabla de goleo de la competición y se definió al campeón de goleo del Apertura 2025. Lo curioso es que no hay uno sino un triple empate.

Los ganadores del prestigioso galardón son Paulinho de Toluca, que le marcó un gol a América, Armando González de Chivas, que también anotó en la jornada de sábado ante Rayados. Y João Pedro de Atlético San Luis, que pese a que su equipo perdió logró marcar para sumarse a este reconocimiento.

Tras ellos, cerca quedaron dos jugadores de Rayados: Germán Berterame y Sergio Canales, ambos con 9 anotaciones. El español marcó en la derrota de este sábado ante el Rebaño Sagrado. Con 8 dianas aparecen tres futbolistas: Ángel Correa (Tigres UANL), Juan Brunetta (Tigres UANL) y Oscar Estupiñán (Juárez).

Tabla de goleo del Apertura 2025

Paulinho (Toluca) — 12 goles

João Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 12 goles

Armando González (Chivas) — 12 goles

Germán Berterame (Rayados) — 9 goles

Sergio Canales (Rayados) — 9 goles

Ángel Correa (Tigres UANL) — 8 goles

Juan Brunetta (Tigres UANL) — 8 goles

Oscar Estupiñán (Juárez) — 8 goles

En síntesis

