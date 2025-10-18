En el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca recibe en el Estadio Nemesio Diez con sus aficionados a Querétaro, con la clara premisa de obtener las tres unidades para poder pelear hasta el final por el liderato de la tabla de posiciones.

Sin embargo, en la previa se apreció un detalle que es la envidia de todo el futbol mexicano. Y es que los Diablos Rojos no solo presentaron sus tres trofeos ganados en los últimos meses, sino que además lucieron un enorme tifo en las gradas con las mismas.

Los mismos constan en el trofeo del Clausura 2025 donde venció a América, el Campeón de Campeones 2025 ganado también a las Águilas y el Campeones Cup 2025, obtenida luego de vencer a Los Angeles Galaxy. Sin dudas, meses inmejorables para los Escarlatas y que no dudan en presumir sus logros ante los demás.

