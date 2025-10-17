Es tendencia:
Óliver Torres defendió a Anthony Martial luego de las críticas de la afición de Rayados: “Paciencia”

Anthony Martial ha recibido cuestionamientos en las últimas semanas y Óliver Torres lo apoyó públicamente.

Por Patricio Hechem

Óliver Torres defendió a Anthony Martial
© Getty ImagesÓliver Torres defendió a Anthony Martial

Después de varios días de entrenamientos sin competir por la Fecha FIFA, este fin de semana se reanuda la Liga MX. Y uno de los grandes partidos de esta jornada es el que tiene como protagonistas a Rayados y a Pumas, que se enfrentan este sábado en el Gigante de Acero.

En dicho juego dirá presente Anthony Martial, quien aún busca lograr su primer gol con Rayados. El delantero francés ha venido recibiendo críticas en las últimas semanas por su rendimiento y, por esta razón, Óliver Torres defendió a su compañero y pidió paciencia.

El centrocampista español manifestó que la clave de todo es que Anthony Martial aún está adaptándose: “Obviamente la gente espera rendimiento inmediato, y el meter o no meter gol, muchas veces es cuestión de suerte y fortuna, y eso cambia la perspectiva de estar increíble o no estarlo”.

“Si hubiese metido gol en Tijuana o no hubiera metido, para mí, el criterio sería el mismo, que sería seguir teniendo paciencia con la adaptación. Está conociendo todo el entorno, se está ubicando, su familia está viniendo, tiene que tener la estabilidad de estar en su espacio, en su casa“, agregó Óliver Torres en una entrevista en TUDN.

Anthony Martial en el partido ante Xolos (Getty Images)

Anthony Martial en el partido ante Xolos (Getty Images)

Además, el español agregó que Anthony Martial le aportará mucho a Rayados una vez que se adapte del todo: “A partir de ahí es un gran jugador que nos va a aportar mucho, los compañeros le estamos ayudando en la adaptación y estoy seguro de que va a rendir como se espera porque es un grandísimo jugador”.

Óliver Torres sobre el partido ante Pumas

Por otro lado, Óliver Torres manifestó sus ganas de jugar este sábado ante Pumas en lo que es un duelo fundamental por el Apertura 2025: “Nos vamos a volver a encontrar con la afición, que sabemos que es un apoyo fundamental, y ojalá sea un buen partido, y ojalá que también en lo personal, si puedo jugar, pues que sea un gran partido”.

patricio hechem
Patricio Hechem
