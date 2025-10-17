Todo el sufrimiento que tuvo que atravesar el aficionado de Toluca durante la última década, lo está curando en este 2025 soñado: tres títulos, un equipo que representa a la fanaticada, un entrenador con mentalidad ganadora y un futbol de alto vuelo hacen que el simpatizante escarlata mantenga la ilusión de volver a posicionarse en el tiempo como uno de los gigantes del futbol mexicano.

Estas sensaciones tan agradables no sólo pasan por lo colectivo: individualmente, cada jugador se ha reencontrado con su mejor versión, con Alexis Vega como máximo exponente de ese alto rendimiento. El capitán está tocando el techo más alto de nivel de su carrera deportiva, siendo fundamental para los éxitos conseguidos por los ‘Diablos Rojos’ en lo que va del año.

Así como es un placer verlo jugar dentro del campo, su genialidad también sale en las estadísticas por sus participaciones en los goles de Toluca: integra un prestigioso ranking junto a grandes estrellas mundiales, superando a leyendas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. El ex Chivas se anotó en una nómina de figuras de primer nivel de todo el planeta.

Alexis Vega vive un año inmejorable en Toluca [Foto: Getty]

Según pudo recopilar el portal especializado Statiskicks, Alexis Vega es el tercer máximo asistidor del año ¡en todo el mundo! El referente del conjunto escarlata se colocó en el Top 5 en su último par de partidos, alcanzando en toda la temporada y contabilizando sólo los encuentros de clubes, los 20 pases-gol en todo el 2025.

De acuerdo al informe de la plataforma, el líder de este registro es Joel Amoroso, del The Strongest de Bolivia, que lleva 23 asistencias en el año. Por detrás lo sigue el talentoso Bradley Barcolá, la joven estrella del París Saint-Germain, con 21 pases-gol. Por último, completa el podio… ¡Alexis Vega!, con sus 20 habilitaciones a sus compañeros para ayudar al equipo a anotar.

Junto al delantero de Toluca, ocupa ese mismo lugar el desequilibrante Michael Olise, atacante del Bayern Múnich, pero que corre detrás porque convirtió menos goles. Finalmente, el último futbolista del top cinco es el argeliano Riyad Mahrez, figura del Al Ahli, con 19 asistencias en el futbol de Medio Oriente. Así, quien porta el gafete de capitán del equipo choricero supera a nombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé.

A lo largo de toda su estadía en los ‘Diablos Rojos’, entre ambas etapas, los números de Alexis Vega son impactantes y reflejan que se siente como en casa: participó en ¡77 goles! entre anotaciones y asistencias, con 40 tantos y 37 pases-gol, en las 153 presentaciones que tuvo en el club. Dentro de esas contribuciones, estuvieron las claves para las tres estrellas ganadas en este 2025.