Atlas y Puebla jugaron este domingo un partido para el infarto. El encuentro de la Liga MX tuvo siete goles y el triunfo finalmente se lo llevaron los Rojinegros por 4-3 gracias a los goles de Florián Monzón, Kevin Zenón y el doblete de José Martín, el canterano de 19 años.

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De esta manera, Atlas pudo recuperarse de lo que fue la dura derrota por 5-2 contra América en la jornada doble. Después del encuentro, Hernán Crespo no se mostró muy a gusto ni con el juego del equipo ni con el estado del campo del Jalisco, pero sí dijo estar contento por la valentía de sus futbolistas.

Las declaraciones de Hernán Crespo

“Si bien no jugamos como deseamos, el equipo fue muy valiente. Se rebeló. No es fácil afrontar esta secuencia de partidos y, aun así, intentar proponer y crear. El equipo mostró mucha valentía en una situación en la que quizá no jugamos de la manera que queremos, pero ante las dificultades los jugadores fueron para adelante y demostraron que quieren estar en la posición en la que hoy se encuentra el equipo”, comenzó diciendo el DT argentino.

“Yo lo dije en su momento: no estoy de acuerdo ni me siento cómodo, y el equipo tampoco está cómodo con el campo de juego. Es algo que no podemos controlar y nos adaptaremos a todo lo que nos está pasando”, comentó Hernán Crespo sobre el Estadio Jalisco.

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El canterano Pepe Martín convirtió un doblete (Imago7)

Por otro lado, el técnico de Atlas destacó a Pepe Martín: “Quiero felicitar a Pepe. Creo que lo que hizo no es casualidad. Tiene ese olfato goleador, le gusta el arco de enfrente. Solo había que esperar el momento en el que tuviera una ocasión clara de gol, y hoy hizo lo que viene trabajando día a día. Cuando uno ve a los chicos de la Academia, sabe que hay muchos que están esperando su oportunidad. Hoy le tocó a Pepe y me pone muy feliz, porque es un chico que está comenzando, es trabajador y vive cada entrenamiento pensando en el gol. Lo necesitábamos y apareció”.

“No es fácil afrontar una secuencia tan importante de partidos, como el que tuvimos contra América. Si bien había muchas cosas para corregir, también había que fortalecer las cosas buenas que hizo el equipo. Hoy tuvimos un rival diferente y fueron tres partidos en siete días, algo que no era fácil. Siempre intentamos. Hay errores y muchas cosas por corregir y reforzar, pero estamos tranquilos. Creo que seguimos siendo un equipo en construcción. Hoy la tabla de posiciones nos sonríe y eso es mérito de los jugadores”, concluyó Hernán Crespo.

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El próximo partido de Atlas

Atlas quedó 4° en la tabla de la Liga MX con 24 puntos, a tan solo 3 unidades del América, el líder. Ahora los Rojinegros se enfrentan el próximo viernes contra Atlético de San Luis e intentará conseguir un nuevo triunfo pensando en la Liguilla.

En síntesis