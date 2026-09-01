Hernán Cristante revela el problema de las lesiones

En los últimos años las roturas de ligamentos cruzados y de tendón de Aquiles han ido en aumento en el futbol. Toluca ha sido uno de los conjuntos que en estos meses ha tenido las bajas de varios de sus elementos por temas similares. Un exjugador y entrenador de este conjunto habló en general de cómo ha afectado este problema al futbol, Hernán Cristante.

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¿Por qué hay más lesiones según Cristante?

El exportero sostuvo una plática con Ricardo Peláez en su podcast Futbol de Cabeza, donde ambos hablaron de cuál ha sido ese factor que hace que hoy en día estas lesiones sean tan recurrentes, por lo que Cristante mencionó que uno de los puntos clave para ello es precisamente el tipo de calzado que están usando hoy en día.

“Los zapatos que te dan son los que venden, no son los zapatos como los que usábamos nosotros. Hoy le decimos al jugador ‘ponte unos de piel buenos’, vas a ver cómo te cambia la pegada; ‘no son más pesados’. ¿Cuánto pesan? 15 gramos más, es una tontería, es como decir que un bastón de golf es muy pesado, pero con uno más livianito la pelota va a llegar más cerca”. Hernán Cristante

Hernán apunta a que ahora las marcas han hecho que todo sea más ligero para los futbolistas, pero que no se tienen las mismas características que le facilitan el trabajo al jugador en el terreno de juego. Señaló que todas las evoluciones traen alguna crisis y que ahora las cosas tienen que cambiar, porque no pueden jugar con tenis comerciales.

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Ante la percepción de Cristante, también se han realizado estudios sobre temas que tienen que ver con ciertos medicamentos que toman, algunas acumulaciones de carga física y demás también son factores de lo mismo, aunque es algo que todavía se ha estado analizando respecto al crecimiento de este tipo de lesiones tanto en hombres como en mujeres.

En síntesis