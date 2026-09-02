Cuándo y dónde juegan Toluca vs. Rayados por la final de la Leagues Cup 2026

Entérate todo lo que tienes que saber de la definición del título de la presente edición.

¡Todo confirmado! La final de la Leagues Cup 2026 tiene protagonistas definidos y tendremos un enfrentamiento extraordinario para conocer al campeón de esta competencia. Toluca y Rayados sellaron su clasificación al compromiso que decretará al ganador del torneo y otorgará el trofeo al vencedor de la gran cita por la gloria.

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¿Cómo llegan Toluca y Rayados a la final de la Leagues Cup 2026?

Los ‘Diablos Rojos’ sacaron pasaje a la próxima fase del certamen luego de eliminar al Club León en semifinales, gracias a un trabajado triunfo por 2-0. Federico Pereira y Federico Viñas convirtieron los goles del equipo de Antonio Mohamed, que antes había conseguido despachar a Austin FC.

‘La Pandilla’, por su parte, obtuvo su boleto a la siguiente ronda tras dejar en el camino al Club América en semifinales, gracias a una gran victoria por penales. Diego Rossi y Lucas Ocampos fueron los autores de los tantos del cuadro de Matías Almeyda, que venía de quitar del medio al Chicago Fire.

Toluca busca otro título continental en 2026 [Foto: Getty]

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¿Cuándo juegan Toluca y Rayados por la final de la Leagues Cup 2026?

El juego Toluca FC vs. Rayados de Monterrey se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre, por lo que ambos postergarán su cotejo del fin de semana por Liga MX. El encuentro no tiene horario confirmado todavía, ya que también debe programarse el duelo del tercer puesto que se celebrará en el turno anterior.

¿Dónde juegan Toluca y Rayados por la final de la Leagues Cup 2026?

El juego Toluca FC vs. Rayados de Monterrey se jugará en una sede neutral en Estados Unidos a definir, que se dará a conocer en las próximas horas por vías oficiales. De acuerdo a lo revelado durante la cobertura de TUDN de las semis, este compromiso decisivo no saldría de Houston o Los Ángeles como ciudad anfitriona.

¿Qué canal transmitirá Toluca y Rayados por la final de la Leagues Cup 2026?

El juego Toluca FC vs. Rayados de Monterrey contará con la transmisión exclusiva de la plataforma oficial de Apple TV, que posee los derechos para pasar todos los partidos. Por el momento se desconoce si la cadena le permitirá a alguna señal de televisión mexicana transmitir por su pantalla la definición del título del torneo internacional.

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¿Cómo está el historial de Toluca vs. Rayados antes de la Leagues Cup 2026?

En la previa de la gran final, los ‘Diablos Rojos’ ostentan una ventaja de dos partidos sobre el Monterrey, a lo largo de sus 63 enfrentamientos totales. El Toluca suma 21 triunfos, ‘La Pandilla’ tiene 19 victorias, y empataron en las 23 oportunidades restantes. En ese lapso, escarlatas convirtieron 87 goles y albiazules marcaron 76 tantos.

¿Cuántos títulos de Leagues Cup tienen Toluca y Rayados?

Lo curioso de esta definición será que el que gane conquistará su primer trofeo de esta competición, ya que ni Toluca ni el Monterrey se han consagrado antes en este torneo. Los únicos equipos mexicanos que alguna vez consiguieron el título de la Leagues Cup han sido Cruz Azul y León, a los que en este 2026 se les sumará otro mexicano.