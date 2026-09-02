Sensible baja que tendrá Toluca para la final de la Leagues Cup

Este miércoles se jugó la semifinal de la Leagues Cup entre León y Toluca, afortunadamente para los dirigidos por Antonio Mohamed, el cuadro consiguió su pase a la Gran Final de esta competencia internacional, por lo que ahora esperan a su rival entre América y Rayados.
Baja de Toluca para la Final
Aunque el equipo logró esta posibilidad, tiene una mala noticia y es que en el último minuto del tiempo regular, Bruno Méndez se llevó la tarjeta roja, más allá de que el resto del encuentro emparejaba el encuentro de 10 vs 10, el problema venía para la Final.
Lamentablemente, el uruguayo cometió una falta al minuto 89′ por lo que inmediatamente por acumulación de tarjetas amarillas, el silbante decide sacarle la tarjeta roja y salió expulsado del encuentro, por lo que ahora no podrá jugar en el otro duelo.
Y es que con esta sanción, el jugador se pierde el partido de la final ante su próximo rival precisamente en el momento que más lo necesita el equipo, ya que es el único torneo que no han podido ganar de la mano del “Turco” y esta vez necesitan conseguirlo.
Tristemente, Méndez es uno de los titulares con los que cuenta Mohamed y ahora con esta ausencia sí sufrirá en la zaga para el siguiente enfrentamiento. El decisivo era precisamente el que no podía perderse, pero ahora el estratega tendrá que hacer ajustes.
En síntesis
- El equipo de Antonio Mohamed clasificó a la Gran Final de la Leagues Cup.
- Bruno Méndez fue expulsado al minuto 89 por acumulación de tarjetas amarillas.
- El defensa uruguayo se perderá la Gran Final del torneo por esta sanción.