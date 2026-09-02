Los partidos reprogramados en la Liga MX por la Leagues Cup

Ya se revelaron las nuevas fechas y horarios de cuatro partidos de la Jornada 7 y uno de la Jornada 8.

Esta semana se disputarían las semifinales, el partido por el tercer lugar, y la Gran Final de la Leagues Cup. En esta ocasión, fueron cuatro los equipos de la Liga MX que clasificaron: León, Toluca, América y Rayados. Ante ello, viajaron a Estados Unidos para sus partidos y tendrían que hacer cambios, en su mayoría con la Jornada 7 del Apertura 2026.

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Sin embargo, debido a estos ajustes, en el caso de La Fiera se le tuvo que modificar un segundo partido correspondiente a la Jornada 8. De esta manera, este lunes se revelaron las nuevas fechas y horarios para los encuentros que debían disputarse este fin y el siguiente, es por esto que quedaron de la siguiente manera:

Nuevos horarios y fechas para la Jornada 7

Pumas vs León (jueves 10 de septiembre) 21:00 horas

(jueves 10 de septiembre) 21:00 horas Puebla vs Toluca (martes 15 de septiembre) 19:00 horas

(martes 15 de septiembre) 19:00 horas América vs Xolos (miércoles 28 de octubre) 21:00 horas

(miércoles 28 de octubre) 21:00 horas Querétaro vs Rayados (14 de noviembre) 17:00 horas

Estos duelos estaban programados de la siguiente forma:

Pumas vs León (domingo 6 de septiembre)

Puebla vs Toluca (viernes 4 de septiembre)

América vs Xolos (sábado 5 de septiembre)

Querétaro vs Rayados (sábado 5 de septiembre)

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Y por último el único partido de la Jornada 8 que cambia sería precisamente el de León, ya que los Panzas Verdes jugaban ante Atlético de San Luis el próximo sábado 12 de septiembre a las 17:00 horas del centro de México y ahora este duelo se retrasa para el lunes 14 de septiembre a las 19:00 horas del centro de México.

En síntesis