Este miércoles se disputaron las semifinales de la Leagues Cup entre León y Toluca, así como entre Rayados y América. Los equipos de la Liga MX clasificaron a esta fase y ahora dos quedaron eliminados; de esta manera se definió a los equipos que pasarán a la Gran Final del torneo, por lo que también se conocieron a aquellos que pelearán el tercer lugar.

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En el duelo de Toluca y León, el vencedor fueron los Diablos Rojos, por los cuales clasificaron a la final y estaban a la espera de quién clasificaba en el siguiente partido, para que de esa manera conocieran a su rival por el título. Por ende, La Fiera estará peleando ese tercer puesto y además la clasificación para la Concacaf Champions Cup.

En el enfrentamiento de América vs Rayados, el clasificado fue Rayados de esta manera, ellos serán los que se medirán ante Toluca en la Final, mientras que América estarán enfrentándose a León en la pelea por el tercer puesto. Así, ya se han definido los últimos dos partidos que tendrá esta competencia en Estados Unidos.

¿Cuándo y a qué hora se juega el León vs América?

De acuerdo con el calendario, tanto la Final como el duelo por el tercer puesto serán el domingo 6 de septiembre. Hasta el momento no se ha revelado en qué sedes jugara cada uno de los partidos, porque depende de lo que se decida la final. Además, hay que recordar que este tipo de duelos se juega antes del partido por el título.

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Aunque el horario también se determinará más adelante, cabe mencionar que los duelos de semifinales se jugaron a las 19:00 horas del centro de México y a las 21:00 horas, por lo que es muy probable que el duelo por el tercer lugar será precisamente a las 7:00 pm, aunque se espera que se haga oficial en las próximas horas.

En síntesis