El futbolista de los Tigres ha sido pretendido por las Águilas y La Máquina, pero ahora sería más complicado.

En los mercados de fichajes anteriores, dos de los clubes que sonaban para reforzarse con Juan Brunetta eran elClub América y Cruz Azul, por lo que para hacerse de sus servicios tenían que negociar con Tigres. Tomando en cuenta esto, no llegaron a ningún arreglo y el futbolista se mantuvo en la plantilla un semestre más.

Publicidad

Sin embargo, este lunes, César Luis Merlo dio a conocer que después de la buena temporada que ha tenido Brunetta, pese a los malos resultados, es uno de los elementos que deben preservar. Por esta razón no podrían dejar que algunos de estos equipos comenzara a “llenarle el ojo” para llevarse a su goleador y la directiva comenzó a trabajar.

Tigres blindó a Juan Brunetta

La misma fuente menciona en Superdeportivo que Juan Brunetta fue renovado hasta el 2029. El propio futbolista ya declaró que serán tres años más, por lo que tomando en cuenta que terminaba su contrato en el 2027, sería la culminación hasta el 2030, de esta manera será más complicada su salida de la plantilla en los próximos años.

“Ya renové contrato con el club, la semana pasada, por tres años, feliz de la vida de seguir acá en Tigres, es lo que más deseaba, lo que más quería y feliz”. Juan Brunetta

Publicidad

¿Cuánto costaría su salida de Tigres?

También mencionan que su cláusula de salida tendría que ser de 25 millones de dólares, por lo que con esa cantidad es casi imposible que el futbolista en algún momento deje a la plantilla por los equipos anteriormente mencionados, ya que la mayoría de los clubes de la Liga MX no estaría pagando esa cantidad por el jugador.

Pero recordemos que se hablaba de una posible salida con rumbo a Arabia, por lo que de esta manera, sí habría posibilidad de que en algún momento se marche de la plantilla sólo si sale una buena oferta en “petrodólares”, que sería la opción más viable para los directivos de Tigres.

En síntesis

Juan Brunetta renovó su contrato con Tigres por tres años más hasta 2030.

renovó su contrato con Tigres por tres años más hasta 2030. 25 millones de dólares es la nueva cláusula de salida estipulada por Tigres.

es la nueva cláusula de salida estipulada por Tigres. Club América y Cruz Azul intentaron fichar al futbolista en mercados de fichajes anteriores.