¿Cuánto tardará Joaquim en regresar con Tigres?

El jugador de Tigres salió con molestias del partido ante Chivas y este es el tiempo que tardaría en recuperarse.

Este lunes el conjunto de Tigres hizo oficial el parte médico de Joaquim Pereira, luego de que el jugador tuviera que abandonar el terreno de juego el pasado sábado cuando se enfrentaron a Chivas. El futbolista sintió una molestia durante la pelea de un balón y fue ahí que se pidió el cambio, por lo que ahora quedará fuera del conjunto.

Publicidad

¿Qué le pasó a Joaquim Pereira?

De esta manera, la escuadra de la UANL confirmó a través de sus redes sociales que había sufrido un desgarro muscular del tercio medio del bíceps, pero que sólo era en Grado 1, pero también un edema sobre el semitendinoso en el tercio medio. Ambas molestias lo mantendrían fuera de la plantilla justo antes de la Jornada 13.

“Informamos a nuestra afición que Joaquim Pereira sufrió un desgarro muscular del tercio medio del bíceps grado 1 y edema sobre el semitendinoso en el tercio medio, por lo que el regreso al trabajo grupal quedará sujeto a su evolución.” Club Tigres

Entendiendo de manera más coloquial este tipo de lesión, lo que le ocurrió a Joaquim es una lesión leve de los músculos isquiotibiales, ubicados en la parte posterior del muslo. De manera clínica, esto se clasifica como una distensión muscular o microrrotura de fibras musculares acompañadas de inflamación local.

Publicidad

¿Cuándo regresaría con Tigres?

La buena noticia es que al tratarse de una lesión en Grado 1, la gravedad no es tanta, por lo que de acuerdo con especialistas en la materia, una situación así podría dejarlo fuera de entre 2 a 3 semanas, por lo que es posible que lo recuperen para las dos últimas fechas, ya sea para el duelo ante Cruz Azul o frente a América.

En síntesis