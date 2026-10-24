¿Juega Hugo Cuypers? Las alineaciones de Rayados vs. Chivas por el Apertura 2026

Rayados recibe a Chivas en el Gigante de Acero por uno de los grandes partidos de la jornada 14 del Apertura 2026.

Este sábado 24 de octubre de 2026 continúa la actividad correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Rayados de Monterrey reciben en la cancha del Estadio BBVA a las Chivas de Guadalajara a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México), en uno de los enfrentamientos más llamativos del fin de semana.

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La escuadra regiomontana llega con el ánimo en alto luego de imponerse con autoridad por 4-1 a Puebla en la fecha doble de media semana, sumando puntos fundamentales para mantenerse en la disputa directa por los puestos de clasificación a la fase final. El conjunto albiazul intentará imponer condiciones frente a su afición, apostando por el equilibrio de su zona medular y el volumen de juego ofensivo para marcar diferencias en el marcador.

Por su parte, el Rebaño Sagrado visita la Sultana del Norte con la consigna de sumar unidades que le permitan consolidarse entre los ocho mejores puestos de la tabla general. Los rojiblancos buscarán mostrar una versión ordenada en la última línea y desplegar transiciones rápidas para hacer daño al rival en patio ajeno.

La alineación de Rayados

Esteban Andrada

Ricardo Chávez

Víctor Guzmán

Carlos Salcedo

Gerardo Arteaga

César Garza

Orbelín Pineda

Diego Rossi

Lucas Ocampos

Hugo Cuypers

Jesús Corona

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La alineación de Chivas

Raúl Rangel

Luis Rey

Diego Campillo

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Brian Gutiérrez

Fernando González

Bryan González

Roberto Alvarado

Ricardo Marín

Santiago Sandoval

En sintesis