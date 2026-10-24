¿Juega Hugo Cuypers? Las alineaciones de Rayados vs. Chivas por el Apertura 2026

Este sábado 24 de octubre de 2026 continúa la actividad correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Rayados de Monterrey reciben en la cancha del Estadio BBVA a las Chivas de Guadalajara a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México), en uno de los enfrentamientos más llamativos del fin de semana.
La escuadra regiomontana llega con el ánimo en alto luego de imponerse con autoridad por 4-1 a Puebla en la fecha doble de media semana, sumando puntos fundamentales para mantenerse en la disputa directa por los puestos de clasificación a la fase final. El conjunto albiazul intentará imponer condiciones frente a su afición, apostando por el equilibrio de su zona medular y el volumen de juego ofensivo para marcar diferencias en el marcador.
Por su parte, el Rebaño Sagrado visita la Sultana del Norte con la consigna de sumar unidades que le permitan consolidarse entre los ocho mejores puestos de la tabla general. Los rojiblancos buscarán mostrar una versión ordenada en la última línea y desplegar transiciones rápidas para hacer daño al rival en patio ajeno.
La alineación de Rayados
- Esteban Andrada
- Ricardo Chávez
- Víctor Guzmán
- Carlos Salcedo
- Gerardo Arteaga
- César Garza
- Orbelín Pineda
- Diego Rossi
- Lucas Ocampos
- Hugo Cuypers
- Jesús Corona
La alineación de Chivas
- Raúl Rangel
- Luis Rey
- Diego Campillo
- Daniel Aguirre
- Richard Ledezma
- Brian Gutiérrez
- Fernando González
- Bryan González
- Roberto Alvarado
- Ricardo Marín
- Santiago Sandoval
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Atlético San Luis ante Atlante
En sintesis
- Rayados de Monterrey y Chivas juegan este sábado 24 de octubre a las 19:00.
- El Estadio BBVA albergará el partido correspondiente a la Jornada 14 del Apertura.
- Rayados venció 4-1 a Puebla durante la fecha doble de media semana previa.