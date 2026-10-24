'La Pandilla' y 'El Rebaño', animadores delt torneo, chocan en un partidazo en el Norte. ¿Cómo seguir el juego?

Rayados y Chivas disputarán esta tarde un encuentro que puede cambiar muchas cosas entre los primeros puestos del Apertura 2026. Ambos equipos marchan dentro de la zona de Liguilla, pero un tropezón podría hacerlos caer seriamente. Por ello, habrá mucho en juego en este ‘duelo de favoritos’ al título de esta temporada.

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Los Rayados de Monterrey llegan a este partido ubicados en la 7° posición del campeonato, con 20 puntos, tras cosechar seis triunfos, dos empates y cuatro caídas. El conjunto de Matías Almeyda viene de golear por 4-1 a Puebla fuera de casa, con los goles de Diego Rossi, Hugo Cuypers, Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa.

Las Chivas de Guadalajara arriban a este cotejo colocados en el 2° lugar del certamen, con 23 unidades, producto de seis victorias, cinco empates y dos derrotas. Los dirigidos por Gabriel Milito vienen de vencer por 1-0 a Necaxa en condición de local, gracias a la anotación en soledad de Agustín Oliveros (en contra).

Fecha y hora de Rayados vs. Chivas por el Apertura 2026:

El juego entre el Monterrey y las Chivas de Guadalajara se celebrará HOY sábado 24 de octubre, desde el Estadio BBVA, en el marco de la jornada 14 del Apertura 2026. El compromiso de Liga MX dará comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México, en la segunda franja horaria del día en el torneo de Primera División.

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El escenario de hoy será el Gigante de Acero [foto: Getty]

Transmisión EN VIVO por TV de Rayados vs. Chivas por el Apertura 2026:

El encuentro entre ‘La Pandilla’ y ‘El Rebaño’ se podrá seguir en vivo y en directo a lo largo y ancho de México través de Canal 5(TV abierta) y TUDN (cable). Estas dos pantallas son las únicas que pasarán el enfrentamiento desde el Gigante de Acero para todo el país.

Transmisión EN VIVO por streaming de Rayados vs. Chivas por el Apertura 2026:

El cotejo entre albiazules y rojiblancos contará con la transmisión online, en vivo y en directo para todo el territorio mexicano, de la plataforma ViX Premium. Además, el partido se podrá sintonizar en directo por medio del multimedio Layvtime (inclusive por YouTube).