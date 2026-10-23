Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Atlético San Luis ante Atlante

Este viernes se disputaron los primeros dos partidos de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Luego de la jornada doble que terminó este miércoles, comenzó la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con dos partidos entre equipos necesitados de puntos antes de que finalice la fase regular.

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En Aguascalientes, Necaxa recibió a Juárez en un encuentro que terminó con un empate 1-1. El resultado no fue favorable para ninguno de los dos, ya que ambos necesitaban sumar de a tres para alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones.

Más tarde, Atlante recibió a Atlético San Luis en el Estadio Azteca con la intención de volver a ganar, luego de haber conseguido una victoria frente a Juárez en su partido anterior. Sin embargo, el equipo dirigido por Miguel Herrera no pudo hacerse fuerte en casa y cayó por 1-0 ante los potosinos, que aprovecharon la oportunidad para llevarse tres puntos importantes.

Con este triunfo, Atlético San Luis alcanzó las 19 unidades y mantiene viva la ilusión de meterse en la Liguilla del Apertura 2026. Por su parte, Atlante dejó escapar puntos importantes en un tramo decisivo del campeonato, mientras que el empate entre Necaxa y Juárez tampoco permitió que ninguno de los dos equipos diera un salto significativo en la clasificación.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX

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