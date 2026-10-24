¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Club León vs. Toluca por el Apertura 2026

El equipo de Antonio Mohamed quiere volver a sumar a de a tres tras el empate ante Xolos de Tijuana en el Nemesio Díez durante la semana.

Este sábado 24 de octubre de 2026 continúa la actividad correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Club León recibe al Deportivo Toluca en el Estadio Nou Camp a partir de las 17:00 hs (tiempo del centro de México), en un compromiso fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla general.

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La Fiera llega a este compromiso con la misión de sumar tres puntos vitales ante su público para afianzarse en zona de clasificación directa a la fase final. El conjunto esmeralda buscará imponer condiciones desde el arranque, apostando a la fortaleza como local y al desequilibrio por las bandas para vulnerar a la defensiva rival.

Por su parte, los Diablos Rojos de Toluca visitan territorio guanajuatense con el objetivo de llevarse una victoria fuera de casa que les permita sostenerse en los primeros puestos del certamen. La escuadra mexiquense tratará de plantear un encuentro inteligente en la zona medular y aprovechar la velocidad de sus transiciones ofensivas para sacar ventaja en el marcador.

La probable alineación de Club León

Hugo González

Santiago Simón

Federico Pereira

Everardo López

Jesús Gallardo

Franco Romero

Érick Gutiérrez

Alexis Vega

Helinho

Federico Viñas

Paulinho

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La alineación de Toluca

Óscar García

Iván Moreno

Jhohan Romaña

Juan José Guevara

Salvador Reyes

José Rodríguez

Daniel Arcila

Jesus Aldair Lara

Rodrigo Echeverría

Edgar Guerra

Diber Cambindo

En sintesis