¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Club León vs. Toluca por el Apertura 2026

Este sábado 24 de octubre de 2026 continúa la actividad correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Club León recibe al Deportivo Toluca en el Estadio Nou Camp a partir de las 17:00 hs (tiempo del centro de México), en un compromiso fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla general.
La Fiera llega a este compromiso con la misión de sumar tres puntos vitales ante su público para afianzarse en zona de clasificación directa a la fase final. El conjunto esmeralda buscará imponer condiciones desde el arranque, apostando a la fortaleza como local y al desequilibrio por las bandas para vulnerar a la defensiva rival.
Por su parte, los Diablos Rojos de Toluca visitan territorio guanajuatense con el objetivo de llevarse una victoria fuera de casa que les permita sostenerse en los primeros puestos del certamen. La escuadra mexiquense tratará de plantear un encuentro inteligente en la zona medular y aprovechar la velocidad de sus transiciones ofensivas para sacar ventaja en el marcador.
La probable alineación de Club León
- Hugo González
- Santiago Simón
- Federico Pereira
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Érick Gutiérrez
- Alexis Vega
- Helinho
- Federico Viñas
- Paulinho
La alineación de Toluca
- Óscar García
- Iván Moreno
- Jhohan Romaña
- Juan José Guevara
- Salvador Reyes
- José Rodríguez
- Daniel Arcila
- Jesus Aldair Lara
- Rodrigo Echeverría
- Edgar Guerra
- Diber Cambindo
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Atlético San Luis ante Atlante
En sintesis
- Club León y Deportivo Toluca juegan este sábado 24 de octubre a las 17:00.
- El Estadio Nou Camp albergará el partido correspondiente a la Jornada 14 del Apertura.
- Alexis Vega y Paulinho iniciarán en la probable alineación titular de Club León.