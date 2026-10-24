En este informe, te explicamos cómo hacer para sintonizar el primer juego de la tarde en la Liga MX.

León y Toluca volverán a cruzarse luego de aquel enfrentamiento reciente dentro de la Leagues Cup: esta vez, lo harán en el marco de la jornada 14 del Apertura 2026. Esmeraldas y escarlatas están pegados en la tabla de posiciones del campeonato, y el que salga vencedor del partido dará un salto considerable en el torneo.

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Como no habrá otros juegos en simultáneo, este juego acaparará toda la atención de los fans de la Liga MX. El León vs. Toluca será el primer encuentro del día en la agenda del futbol mexicano, y arranca bien temprano. Las 17.00 horas será el momento del ‘kick-off’ en el Nou Camp, donde se espera un bonito ambiente.

Todos aquellos que quieran ver el encuentro entre León y Toluca podrán seguirlo únicamente a través de FOX One. El servicio de streaming de la reconocida cadena televisiva cuenta con los derechos exclusivos de transmisión del cotejo del Apertura 2026. Ni siquiera el mismo canal de TV pasará el partido por su propia pantalla.

León recibe a Toluca en el Nou Camp [Foto: Getty]

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Actualmente, la plataforma que transmite algunos juegos de Liga MX en forma online obliga a los usuarios a una suscripción paga mensualmente. Es decir, para poder sintonizar el León vs. Toluca, la única manera de verlo en directo será abonando. No habrá otras plataformas o señales que lo tengan al mismo tiempo que FOX One.

En este mes de octubre, el registro tiene un costo de 225 pesos mexicanos por mes, equivalente a aproximadamente 12 dólares. FOX One ha ganado mucho terreno en lo que es la Liga MX, adquiriendo muchos encuentros del Apertura 2026 en forma exclusiva. El cruce entre León y Toluca es uno de ellos, que irá sólo por aquí.

Para poder suscribirse a FOX One, los aficionados deben ingresar al sitio oficial de la plataforma y presionar ‘crear cuenta’. Allí, les exigirá incluir un correo eletrónico válido, elegir el plan que más les competa, y agregar un método de pago para la mensualidad. Cuando el sistema confirme que todo está en condiciones, se le dará acceso.

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Una vez ‘logeados’ en el servicio de streaming, los fanáticos encontrarán el León vs. Toluca en el menú principal, por tratarse de uno de los juegos más relevantes del día. Si no les aparece de primera, también pueden ingresar a la ‘lupita de buscar’ ubicada arriba de todo e incluir las keywords de los equipos. Así, entran directo a la transmisión.