A Toluca le alcanzó con su “equipo B” para vencer al Monterrey a domicilio, llevándose tres puntos importantes de una cancha difícil. El equipo choricero arriesgó al no hacer viajar a varias de sus figuras, pero con mayoría de suplentes y algunos juveniles logró el resultado que fue a buscar. Así, generó aún más enojo en la parcialidad rayada.

Publicidad

Publicidad

Sin nombres como Alexis Vega, Paulinho, Marcel Ruiz y Franco Romero, ni tampoco su refuerzo Sebastián Córdova, los ‘Diablos Rojos‘ sacaron la chapa del bicampeón. De hecho, los jugadores de Toluca que participaron del encuentro vistieron el parche alusivo al título número doce, que consiguieron hace semanas ante los Tigres.

Luego de la victoria en casa de Monterrey, Toluca aprovechó para burlarse de Rayados en sus redes sociales, en base a una acción que en el ‘Infierno’ condenaron. Antes del partido, una decisión institucional del equipo rival hizo fastidiar al conjunto escarlata y a sus aficionados, y lo utilizaron en el post para recompensarlo.

ver también Así quedó la tabla general de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Toluca ante Rayados

Es que en la previa del encuentro de esta jornada 1 del Clausura 2026, Monterrey había rechazado hacerle pasillo de homenaje a Toluca. Esta modalidad habitual se suele realizar en el futbol a modo de respeto y congratulación tras un logro deportivo, pero Rayados se negó a tener ese gesto. Posteriormente, perdieron y la cuenta oficial del rival se ‘vengó’.

Publicidad

Publicidad

“Tomamos el pasillo rumbo al vestuario con +3”, posteó Toluca en sus redes, anunciando el resultado final del triunfo de sábado ante La Pandilla en el Gigante de Acero. El equipo de prensa del cuadro choricero respondió con altura a la repudiada negativa de Rayados, generando interacciones inmediatas en la publicación en ‘X’.

Tweet placeholder

En el submundo virtual del antes llamado Twitter, los usuarios castigaron a Rayados por no tener es cordialidad. Además, sorprendió porque precisamente Toluca le había ganado la final a su rival de toda la vida. Así, muchos fanáticos, no solo escarlatas sino de otros equipos, apoyaron el posteo ‘burlón’ de los Diablos Rojos contra Monterrey, que llegó a mil ‘likes’ en menos de una hora.

Publicidad

Publicidad