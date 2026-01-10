Toluca, vigente bicampeón del futbol mexicano, iniciará este sábado su camino en un nuevo torneo: en el último turno del día de la fecha, harán su estreno en el Clausura 2026. El debut del cuadro escarlata no será nada sencillo, ya que deberán visitar al CF Monterrey, en el marco de esta primera jornada de la fase regular del campeonato.

Los ‘Diablos Rojos’ se reencontrarán con el rival al que eliminaron dos veces consecutivas en Liguilla. En las últimas dos campañas, en Clausura y Apertura, Toluca dejó en el camino a los ‘Rayados’. Eso sí, ninguno de los partidos que disputó en el Gigante de Acero fue sencillo para el equipo choricero, y hoy también será complejo.

Por otra parte, otro grado de complejidad le dará al desafío que la visita tendrá varios jugadores de baja, para enfrentar a un oponente de muchísima jerarquía. La delegación de Toluca, con Antonio Mohamed a la cabeza, viajó sin varias de sus figuras a Monterrey para medirse ante Rayados, y seguramente sienta las pérdidas.

Una de las más destacadas es la ausencia de Sebastián Córdova, uno de los nuevos fichajes del conjunto escarlata. En la previa, existía un ‘morbo’ especial con el volante, dado que viene de jugar en Tigres y enfrentaría al archirrival del equipo de Nuevo León. Sin embargo, el jugador quedó fuera de la convocatoria del ‘Turco’.

Sebastián Córdova no viajó a Monterrey [Foto: Toluca FC]

En esta línea, el mediocampista no será parte del encuentro de esta noche dado que está trabajando en un plan de puesta a punto especial para reencontrar su mejor versión. Cabe recordar que el volante ofensivo atravesó una larga inactividad en su último tiempo en Tigres, por lo que debe seguir entrenando fuerte para llegar al 100%.

Si bien el cuerpo técnico decidió que se quede en Toluca puliendo su preparación, Antonio Mohamed lo prevee como un futuro titular en el bicampeón. El entrenador ya lo ha elogiado un par de veces desde su arribo y es un futbolista que al ‘Turco’ siempre le ha atraído. Además de hacerle la tarea fácil con los cupos por ser mexicano.

Todas las bajas de Toluca para visitar a Monterrey:

En esta oportunidad, son seis los jugadores que pierde el Diablo Rojo para verse las caras ante Rayados en el Estadio BBVA: