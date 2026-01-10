Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Rayados vs. Toluca: alineaciones confirmadas y con varias sorpresas

Entérate aquí al instante todas y cada una de las acciones e incidencias del partidazo de esta noche en Guadalupe.

Por Martín Zajic

Monterrey recibe a Toluca en el Estadio BBVA.
Monterrey recibe a Toluca en el Estadio BBVA.

El Estadio BBVA será el anfitrión de un duelo espectacular en la noche del sábado: Monterrey recibirá al bicampeón Toluca, en el estreno oficial de ambos en 2026. En un Gigante de Acero con gran entrada de aficionados, ‘Rayados’ y ‘Diablos Rojos’ vuelven a cruzarse. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro de la jornada 1 del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Domenec Torrent vienen de quedar eliminados en semifinales del último Apertura, precisamente a manos del propio Toluca. En aquella ocasión, Rayados había ganado el primer juego por 1-0, y en la revancha el Diablo Rojo remontó y ganó por 3-2. En el anterior Toluca también había sido verdugo de los albiazules.

Por su parte, el conjunto de Antonio Mohamed llega a este debut luego de consagrarse campeón del último certamen del futbol mexicano. La escuadra escarlata conquistó la competencia doméstica pasada tras derrotar a Tigres en la final, a través de una infartante tanda de penales. Ahora buscará defender su nueva corona.

Mohamed y Torrent, cara a cara en otro Rayados-Toluca

Mohamed y Torrent, cara a cara en otro Rayados-Toluca [foto: Getty]

El compromiso entre el Monterrey y el Toluca se llevará a cabo HOY sábado 10 de enero, desde el Estadio BBVA, en el marco de la 1° jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro que abrirá la participación de ambos equipos en la fase regular del certamen, está estipulado para comenzar a las 21.05 horas del Centro de México.

El enfrentamiento de contrincantes poderosos de esta noche contará con el arbitraje del intachable Luis Enrique Santander. Para observar el juego entre ‘Rayados’ y ‘Diablos Rojos’, se podrá sintonizar las pantallas de TUDN y Las Estrellas (TV) y ViX Premium (streaming). Además, se podrá seguir al instante todo lo ocurrido desde la cobertura de Bolavip.

¡Alineación confirmada en Toluca!

Estos son los once elegidos por Antonio Mohamed para visitar a Monterrey:

  • Hugo González.
  • Diego Barbosa.
  • Bruno Méndez.
  • Mauricio Isáis.
  • Everaldo López.
  • Santiago Simón.
  • Fernando Arce.
  • Helinho.
  • Nicolás Castro.
  • Pável Pérez.
  • Oswaldo Virgen.

¡Alineación confirmada en Monterrey!

Estos son los once elegidos por Domenec Torrent para recibir a Toluca:

  • Luis Cárdenas.
  • Érick Aguirre.
  • Daniel Alonso Aceves.
  • John Stefan Medina.
  • Gerardo Arteaga.
  • Jorge Rodríguez.
  • Fidel Ambriz.
  • Oliver Torres.
  • Sergio Canales.
  • Germán Berterame.
  • Anthony Martial.

Nueva tecnología VAR para el Monterrey vs. Toluca

Esta noche, el Gigante de Acero tendrá una novedad inédita para los últimos tiempos: habrá ¡más de 20 cámaras! en el campo de juego, con el objetivo de ayudar al VAR a que actúe con la mayor certeza y perfección posible. Ante las polémicas y suspicacias generadas recientemente, las autoridades del futbol mexicano implementaron esta modalidad.

Muchas bajas en Monterrey y Toluca para el cruce

Este nuevo enfrentamiento entre albiazules y escarlatas no tendrá a varias de las figuras de cada bando. En el caso del dueño de casa, Rayados no podrá contar con Víctor Guzmán (molestia), Lucas Ocampos (lesión), Jesús Corona (molestia) y su refuerzo Luca Orellano (tramitando Visa de trabajo pre-anuncio).

Por su parte, los Diablos Rojos sufrirán aún más las ausencias: no viajaron Alexis Vega (descanso), Paulinho (descanso), Marcel Ruiz (descanso), Jesús Gallardo (descanso), Franco Romero (sanción del torneo pasado) y Sebastián Córdova (puesta a punto). El bicampeón tuvo poca preparación y el CT maneja cargas.

El árbitro del juego entre Monterrey y Toluca

El juez elegido para impartir justicia en el compromiso de la primera jornada ha sido Luis Enrique Santander, para muchos el mejor árbitro del futbol mexicano. El experimentado juez dirigió el último cruce entre Rayados y Diablos Rojos, que había terminado en victoria escarlata por 3-2.

¡Todo agotado para el Monterrey vs. Toluca de hoy!

En la antesala del encuentro, Rayados comunicó que se vendieron todos los boletos disponibles para el partido de este sábado en el Estadio BBVA. Habrá más de 50 mil fanáticos en cancha. Monterrey va con titulares y Toluca llega con mayoría de suplentes, por lo que la afición local se ilusiona con una victoria. ¿Se les dará?

¡SE VIENE MONTERREY VS. TOLUCA!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Monterrey y Toluca, por la jornada 1 de la fase regular del Torneo Clausura 2026. ¡Comienza un nuevo camino para ambos equipos en la Liga MX!

Martín Zajic
