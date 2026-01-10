El Estadio BBVA será el anfitrión de un duelo espectacular en la noche del sábado: Monterrey recibirá al bicampeón Toluca, en el estreno oficial de ambos en 2026. En un Gigante de Acero con gran entrada de aficionados, ‘Rayados’ y ‘Diablos Rojos’ vuelven a cruzarse. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro de la jornada 1 del Torneo Clausura.

Los dirigidos por Domenec Torrent vienen de quedar eliminados en semifinales del último Apertura, precisamente a manos del propio Toluca. En aquella ocasión, Rayados había ganado el primer juego por 1-0, y en la revancha el Diablo Rojo remontó y ganó por 3-2. En el anterior Toluca también había sido verdugo de los albiazules.

Por su parte, el conjunto de Antonio Mohamed llega a este debut luego de consagrarse campeón del último certamen del futbol mexicano. La escuadra escarlata conquistó la competencia doméstica pasada tras derrotar a Tigres en la final, a través de una infartante tanda de penales. Ahora buscará defender su nueva corona.

Mohamed y Torrent, cara a cara en otro Rayados-Toluca [foto: Getty]

El compromiso entre el Monterrey y el Toluca se llevará a cabo HOY sábado 10 de enero, desde el Estadio BBVA, en el marco de la 1° jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro que abrirá la participación de ambos equipos en la fase regular del certamen, está estipulado para comenzar a las 21.05 horas del Centro de México.

ver también ¿Más gloria? Los 10 títulos que Toluca podría conquistar en 2026

El enfrentamiento de contrincantes poderosos de esta noche contará con el arbitraje del intachable Luis Enrique Santander. Para observar el juego entre ‘Rayados’ y ‘Diablos Rojos’, se podrá sintonizar las pantallas de TUDN y Las Estrellas (TV) y ViX Premium (streaming). Además, se podrá seguir al instante todo lo ocurrido desde la cobertura de Bolavip.