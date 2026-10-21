Poco a poco, todo Santos Laguna va recuperando la sonrisa después de tanto sufrimiento que les ha tocado vivir en los últimos torneos de la Liga MX. Todo se iba a arreglar con resultados positivos, el problema fue que esos triunfos tardaron no semanas, ¡años! en volver a Torreón. Luego de mucho tiempo, la suerte cambió para los verdiblancos.

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En las últimas victorias de los ‘Guerreros’ en el Apertura 2026, los festejos estuvieron acompañados de un tema que se hizo popular: “Color Esperanza”. La canción, compuesta por el cantante argentino Diego Torres, no es nueva; de hecho fue lanzada hace más de dos décadas, en el año 2002. Sin embargo, ahora la ‘revivió’ Santos Laguna.

¿Cómo surgió el fenómeno “Color Esperanza” en Santos Laguna?

La historia de este acontecimiento es muy particular, ya que partió de un contexto totalmente diferente al actual. Al principio, nació como una ‘burla’ por el mal momento de los Guerreros en la Liga MX, donde en las primeras fechas no podían ganarle a nadie. Un curioso episodio viral hizo estallar la reproducción de la canción argentina.

En medio de la racha negativa de inicios del Apertura 2026, el presidente de Santos Laguna, Aleco Irarragorri fue captado en un video en una fiesta privada cantando ese tema. En aquel momento, el directivo fue criticado por los propios y humillado por los ajenos, por considerarlo fuera de lugar por la serie de derrotas que traía el equipo.

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Luego de aquel suceso que fue tendencia, la cuenta oficial del Puebla ridiculizó a Santos con un posteo con la canción, luego de ganarle por 3-2 en agosto. Posteriormente, ‘La Franja’ borró la publicación y pidió disculpas, aunque el “daño” ya estaba hecho y las redes sociales aprovecharon el momento. Hasta allí, era todo negativo.

La cuestión que surgió de circunstancias poco agradables se revirtió cuando el equipo logró su primer triunfo y en los parlantes del Estadio Corona sonó “Color Esperanza”. El ‘DJ’ de la cancha del Santos Laguna aprovechó la alegría y el jolgorio por la primera victoria en el Apertura 2026 e hizo sonar el tema, que rápido todos corearon.

Desde entonces, la canción de Diego Torres se ha vuelto un “himno de recuperación”, en señal a las sensaciones de reconstrucción que ha tenido recientemente Santos. Actualmente, el conjunto de Renato Paiva acumula seis triunfos consecutivos, está en puestos de Liguilla y se ilusiona con una gran hazaña en la Liga MX.