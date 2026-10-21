La escuadra de Torreón transita un presente que lo invita a soñar en grande en la Liga MX.

Santos Laguna está viviendo un verdadero sueño en esta parte de la temporada, luego de haber tenido uno de los peores comienzos de su historia. Renato Paiva pudo encontrar un ‘click’ en medio del Apertura 2026, y ahora todo ha ido en ascenso para los verdiblancos. El equipo ha encontrado forma y con ello, también buenos marcadores.

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Llegada la jornada 13 del campeonato, los de Torreón acumulan cinco triunfos al hilo en la Liga MX. Desde que consiguieron la primera victoria en agosto ante Juárez por 2-1, luego vencieron por 3-2 a Toluca, 1-0 a Pachuca, 2-1 a Atlético San Luis y 5-0 a Querétaro. Un resultado a favor fue ‘llamando’ a otro y logrando más y más confianza.

Con este trajín positivo en el Apertura 2026, Santos Laguna igualó una marca de hace trece años: no le pasaba desde el Apertura 2013 de ganar cinco juegos seguidos. En 2019 le había ocurrido de conseguir cinco victorias al hilo pero fue entre el fin de un torneo y el inicio de otro, pero no dentro del mismo campeonato como ahora.

Ahora bien, así como hay antecedentes de cinco triunfos seguidos, nunca en su historia consiguió seis victorias consecutivas el Santos Laguna. Si se impone ante Pumas en la jornada 13 del Apertura 2026 esta noche, los ‘Guerreros’ alcanzarán una marca inédita. Sería la primera vez que el cuadro verdiblanco firme ese registro de juegos ganados.

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Santos quiere hacer de Torreón una fortaleza [Foto: Getty]

¿Quién tiene el récord de partidos consecutivos ganados en la Liga MX?

Hasta el momento, en el futbol mexicano, Cruz Azul y León comparten el mejor precedente, con ¡12! triunfos al hilo. Esto es, seis victorias más que las que podría conseguir Santos Laguna si le gana a Pumas. ‘La Máquina’ lo consiguió en el Torneo Guard1anes 2021, mientras que ‘La Fiera’ lo hizo previamente en el Torneo Clausura 2019. Son los dos máximos registros.

En principio, para meterse en el podio de los libros de historia de victorias consecutivas, Santos Laguna debe apuntar a los 9 partidos ganados de Toluca en el Clausura 2018. Después de enfrentar a Pumas, los próximos encuentros de los ‘Guerreros’ serán Xolos (de visitante), Necaxa (de local) y Atlante (de visitante). A priori, puede dar pelea y conseguirlo.