Liga MX ya designó al árbitro para dirigir el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara

Se dieron a conocer los árbitros para la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026, entre ellos quién arbitrará el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara.

La Liga MX reanuda sus actividades este fin de semana con la disputa de los compromisos correspondientes a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Uno de los choques de mayor atracción en la cartelera se escenificará este sábado 10 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), cuando el Atlas reciba a las Chivas del Guadalajara en una nueva edición del Clásico Tapatío.

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Ambas escuadras jaliscienses se mantienen en la pelea por los primeros puestos de la clasificación general. El Rebaño Sagrado, ubicado en el tercer escalón con 18 unidades, podría asaltar el liderato con una combinación favorable de resultados; por su parte, los Zorros, sextos con 17 puntos, aspiran a dar el salto para dar alcance al Toluca y al América en la cima del torneo.

Este jueves 8 de octubre, la Comisión de Árbitros de la Liga MX oficializó las designaciones para la actividad del fin de semana. Para el Clásico Tapatío, el nazareno Marco Antonio Ortiz Nava fue designado como el juez principal encargado de llevar el orden sobre el terreno de juego.

El cuerpo arbitral se completará con las funciones de Michel Alejandro Morales Morales y Christian Kiabek Espinosa Zavala como árbitros asistentes, mientras que Martín Molina Astorga fungirá como cuarto oficial. En la cabina del VAR, la responsabilidad del videoarbitraje recaerá en Guillermo Pacheco Larios y Mauricio Nieto Torres.

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Marco Antonio Ortiz ha sido asignado nuevamente a un Clásico Tapatio tras su actuación el torneo pasado.

El historia del “Gato” Ortiz con Atlas y Guadalajara

Más allá de la percepción que genera la designación del “Gato” Ortiz entre ambas aficiones, los antecedentes estadísticos confirman que tanto los Rojinegros como el cuadro rojiblanco registran un balance negativo bajo la conducción del colegiado duranguense.

De los 36 partidos dirigidos al Atlas, la escuadra de los Zorros cosecha un saldo de 12 victorias, 7 empates y 17 derrotas. En lo que respecta a las Chivas, sobre 38 compromisos arbitrados por el colegiado, el Rebaño acumula 14 triunfos, 9 empates y 15 descalabros. El antecedente más reciente del “Gato” en un Clásico Tapatío se remonta a la Jornada 10 del Clausura 2026, cuando el 8 de marzo el Guadalajara se impuso por marcador de 2-1.

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En síntesis