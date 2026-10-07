Florian Monzón no necesitó ningún proceso de adaptación para aclimatarse a Guadalajara ni a su nuevo equipo. Lleva 4 goles en 8 partidos en Atlas desde su llegada proveniente de Vélez Sarsfield, ganándose pronto la titularidad como centrodelantero. Hernán Crespo le dio la confianza y el argentino se la ha devuelto con rendimientos.

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Recientemente, el atacante brindó su primera entrevista pública en México y platicó en Mediotiempo sobre cómo se dio su llegada a la Liga MX. El nacido en Tucumán aseguró que nunca dudó de dar el sí a la posibilidad de convertirse en jugador de Atlas. Además, el llamado del propio entrenador fue decisivo para que se haga la transferencia.

“Fue algo muy rápido, ya había empezado el torneo en Argentina y para la segunda jornada ya estaba casi todo cerrado. No la jugué, empecé a preguntar cómo era todo, por lo que sabía ya, el proyecto, el club era muy bueno. Hablar con Hernán fue algo muy importante, me habló del proyecto que era el club, que era algo nuevo también para él. Trato de aprovechar todos los días las enseñanzas que me da como el gran delantero que fue. También su forma de pensar el futbol es muy buena, el querer ser partícipe, presionar, eso la verdad es que me gusta mucho. Yo trato de aprender todos los días. No tardé mucho en decidir que era un buen paso en mi carrera”, se explayó Florian Monzón en la nota para el portal mexicano.

Refiriéndose a los momentos previos a su desembarco en Atlas, el argentino reveló que un ex América lo alentó a fichar por los Zorros justo antes de que se hiciera el pase. Florian Monzón compartía plantel con varios futbolistas con pasado en la Liga MX, de los cuales aprovechó consejos que le fueron útiles en su arribo a Guadalajara.

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“Tenía compañeros en Vélez que habían estado en la Liga Mexicana, me hablaron muy bien del club, de la ciudad. Con el que más hablé fue con Diego Valdés, estuvo mucho tiempo en México, es un enamorado de México. Me habló muy bien del club, de la Liga, de la ciudad, todo lo que sabía del equipo y todos esos temas”, manifestó Florian Monzón, con una sonrisa de oreja a oreja al platicar del Atlas.

Valdés, hoy en Vélez, el que aconsejó a Monzón [Foto: Getty]

Por otra parte, Florian Monzón confesó que todo lo que se encontró fue mucho más de lo que esperaba y que se llevó una gran impresión en sus primeras semanas en México. El atacante quedó especialmente encantado con el ambiente que se vive en el estadio de Atlas y con los fanáticos que protagonizaron grandes entradas todos los juegos.

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“Estoy viviendo experiencias hermosas, jugar en el Jalisco lleno, enfrentarme todas las semanas con equipos competitivos que es lo más lindo, competir y jugar. Lo que más, no sé si me sorprendió o me chocó, es la gente de Atlas, lo pasional, que llenó la cancha en todos los partidos que he estado acá. Eso es muy positivo y eso la verdad es que es un plus para nosotros cuando nos toca jugar”, se sinceró emocionado Florian Monzón en la oratoria.

Finalmente, el ex Vélez Sarsfield respondió a las obligaciones que le caben por ser el ‘9’ del Atlas de Hernán Crespo en este nuevo proyecto del Grupo PRODI. “Siento que más que una presión es una responsabilidad saber que por acá pasaron grandes jugadores. Hay que tener confianza en uno mismo, el esfuerzo que se hace todos los días a la larga paga, y es el que también te puede llevar a lograr algo”, concluyó Monzón.