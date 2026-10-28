Entérate la diferencia entre lo que perciben por su trabajo uno y otro DT que se cruzan esta noche.

El América vs. Xolos que se celebrará esta noche en el Estadio Banorte no sólo será un choque atrapante por la posición de los equipos en el campeonato. También será un muy interesante duelo táctico de entrenadores, entre uno de los más experimentados de la liga y uno de los más jóvenes. Se espera un espectáculo top.

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Del lado del América estará Guillermo Almada, que recién tomó las riendas del cuadro azulcrema en este semestre y tiene al equipo en la parte más alta de la tabla. Del lado de los Xolos estará Sebastián Abreu, que mantiene al conjunto rojinegro siendo muy competitivo más allá de las salidas y sin poder usar a Gilberto Mora.

Si bien hay una distancia etaria entre los directores técnicos, también existe una complicidad entre ambos por ser compatriotas: los dos estrategas son de sangre uruguaya. Eso sí, toda buena relación entre ambos se acabará cuando el juez pite el inicio del encuentro en el Coloso de Santa Úrsula, donde cada uno defenderá a su equipo.

¿Cuál es el salario de Guillermo Almada en América en 2026?

De acuerdo a la información que difundió el reconocido periódico RÉCORD, Guillermo Almada percibe un sueldo de 3 millones de dólares por año en Coapa. Este monto es equivalente a 250 mil dólares por mes o 8200 dólares por día, por lo que se trata de uno de los entrenadores mejor pagos que tiene la Liga MX.

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¿Cuál es el salario de Sebastián Abreu en Xolos en 2026?

Según los datos proporcionados por la plataforma especializada Salary Sport, Sebastián Abreu percibe un sueldo de 1.25 millones de dólares por año en Tijuana. Ese valor es equivalente a poco más de 100 mil dólares por mes o 3400 dólares por día, sin ser de los más significativos entre los del Apertura 2026.

¿Qué diferencia salarial hay entre Guillermo Almada y Sebastián Abreu?

Contemplando ambas cantidades que ganan los entrenadores del Club América y Xolos, el ‘Loco’ cobraría un 82% menos que su contendiente de este miércoles. Esta relación es acorde a la trayectoria de uno y otro, puesto que para el de Tijuana es uno de sus primeros trabajos y para el de los de Coapa es uno de muchos.