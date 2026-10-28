El América retorna a su casa este miércoles para afrontar un desafío nada sencillo en la continuidad del Apertura 2026. Con el fin de extender la diferencia en la cima del campeonato, el cuadro azulcrema recibirá a Xolos, entonado tras su última goleada. Será una muy agradable propuesta en un día sin actividad del ámbito local.

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En la previa del encuentro de esta noche ante los de Tijuana, se pudo saber que Guillermo Almada mandará a la cancha un “equipo B”. El América viene de perder ante su gente en la fecha pasada, por lo que se esperaba que quieran tener revancha rápido. Sin embargo, el DT tiene preparado otro plan de partido ante Xolos.

León Lecanda, reportero del América para ESPN, explicó que el cuerpo técnico considera este el juego más ‘fácil’ de los que le quedan en el resto de la fase regular. Tras el duelo de hoy en el Estadio Azteca, al América le falta medirse ante Toluca, Pumas y Tigres, tres contendientes con plantillas más fuertes que la del Tijuana.

Por ese motivo, varios de los habituales titulares serán preservados para tener descanso y podrán jugar muchos ‘suplentes’ ante Xolos. El entrenador apunta a mantener a todo el plantel en actividad, por si a corto plazo se siente forzado a echar mano a alguno de ellos. Así, América iniciará este miércoles con un once atípico.

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La principal novedad pasa por la portería del equipo, donde Rodolfo Cota reemplazará a Luis Ángel Malagón. No se trata de una decisión futbolística de rendimiento ni nada por el estilo, sino de la mencionada rotación. Los cambios en la formación de las ‘Águilas’ se llevarán a cabo en todas las líneas, del arco hasta el ataque.

Malagón será suplente ante Xolos hoy [Foto: Getty]

Según lo señalado por la fuente, además de la inclusión de Cota por Malagón, aparecerán nombres como Juárez, Lara, Cervantes, Gutiérrez, Cerrillo, Violante y Borja. Asimismo, figuras de la talla de Israel Reyes, Brian Rodríguez y Henry Martín aguardarían su turno en la banca como alternativas en caso de ser necesitados.

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En el seno del América confían que tienen piezas de recambio que pueden ganar este partido sin la necesidad de echar mano a varios de los habituales titulares. Del otro lado, Xolos pondrá lo mejor que tiene y no guardará nada ya que no tiene asegurada su clasificación a la Liguilla de la Liga MX. ¿Le saldrá bien a las Águilas?