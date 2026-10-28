El elenco visitante saltará al campo de juego del Azteca sin su máxima estrella. La razón de su ausencia.

Los Xolos de Tijuana llegarán esta noche a Ciudad de México para disputar un encuentro crucial para sus aspiraciones. Para ratificar su lugar en puestos de clasificación a Playoffs, buscarán vencer al América a domicilio en el Estadio Azteca. Tendrán que hacer un juego perfecto para superar al líder del torneo en su casa.

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En este momento del campeonato, el cuadro rojinegro ocupa la última plaza de zona de Liguilla, pero un triunfo hoy los acomodaría aún más arriba en la campaña. Si bien sumar ante un rival de tanta jerarquía no sería del todo malo, una victoria les serviría mucho más para ilusionarse con meterse en la siguiente fase.

Para poder lograr imponerse ante el América, los Xolos no podrán sacar de entrada a su máxima estrella. Gilberto Mora no será titular ante las ‘Águilas’ este miércoles, algo que le facilitará de algún modo el trabajo a Guillermo Almada. La joya del conjunto de Tijuana es el gran ausente de la formación de la visita en el Banorte.

Después de haberse perdido los últimos desafíos de Xolos, Gilberto Mora sí hizo el viaje a Ciudad de México y eso esperanzaba con volver a verlo dentro de la cancha. No obstante, Gibran Araige confirmó que, como mucho, el atacante irá a la banca de suplentes de ‘La Jauría’ si es que así lo termina decidiendo Sebastián Abreu.

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El corresponsal de TUDN aseguró que la falta del juvenil en la escuadra titular del elenco visitante tiene que ver con que continúa con molestias en la cadera. Gilberto Mora viene arrastrando algunos dolores en la zona del pubis, y no se encuentra al ciento por ciento físicamente. Por ello, no está aún para jugar desde el inicio.

Xolos aún no tiene bien a ‘Morita’ [Foto: Getty]

Gilberto Mora se perdió los cuatro encuentros anteriores de Xolos en el Apertura 2026 por la misma razón, pues es un problema que trae de rato. Todo comenzó en la última fecha FIFA con la Selección Mexicana, donde jugó el primer partido, se lesionó y no volvió a jugar. De allí en más no sumó nuevos minutos oficiales.

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El último juego de Gilberto Mora por la Liga MX con el Club Tijuana data del 21 de septiembre pasado, hace más de un mes, en un empate con Pachuca. En aquel compromiso, el joven futbolista convirtió un gol y luego fue sustituido por el entrenador. ¿Lo veremos aunque sea un rato este miércoles ante el América en el Azteca?