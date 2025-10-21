Aunque es cierto que el Necaxa está teniendo una campaña para el olvido, no había durante el partido hecho los méritos como para perder ante Cruz Azul, esta noche en Aguascalientes. Los ‘Rayos’ supieron competirle de igual a igual a un oponente que no sólo está en mejor forma, sino que tiene futbolistas de mucha mayor jerarquía individual.

Durante el desarrollo del juego, ‘La Máquina fue más peligroso en sus ataques por la calidad de sus jugadores ofensivos, pero el dueño de casa nunca bajó los brazos más allá de que últimamente las cosas no le están saliendo como han esprado, y tuvo suficientes ocasiones de gol como para igualar el encuentro que había iniciado en desventaja.

El conjunto rojiblanco no se cansó de luchar en el complemento, y el premio llegó sobre el final: Agustín Palavecino frotó la lámpara, sacó a relucir toda su magia y clavó un verdadero golazo para rescatar a Necaxa y evitar lo que hubiese sido una injusta derrota en casa. Con un potente remate, el argentino rescató un punto en el Estadio Victoria.

A los 41 minutos del segundo tiempo, el mediocampista ex River recibió el balón en la puerta del área grande, amagó a tirar una vez, pero en la segunda y antes de llegar al semicírculo disparó de pierna derecha al ángulo de Kevin Mier, siendo totalmente inatajable para el portero de Cruz Azul y de la Selección Colombiana.

En el último libro de pases, las dos ‘vedettes’ del mercado de fichajes fueron Palavecino y José Paradela, y el segundo terminó llegando a Cruz Azul. Sin embargo, en el conjunto celeste también están encantados con el otro volante argentino y no sorprendería que en la siguiente ventana intenten seducirlo para sumarlo al equipo de cara al 2026.

Con su conquista, si bien no sirvió para conseguir una victoria, Agustín Palavecino le dio aire a Necaxa e impidió que los ‘Rayos’ cayeran a la última posición del campeonato. Luego, unos minutos después, a Puebla le remontaron el partido en Ciudad de México y se ratificó aquel escenario. Aún así, los rojiblancos tendrán mucho trabajo por delante para salir de la crisis.

