El mercado de verano del Toluca ha sido uno de los menos comentados del futbol mexicano, pese a haber sido el último campeón. Los ‘Diablos Rojos’ se reforzaron con lo jugsto y necesario, y tampoco circularon muchos nombres de más que los que finalmente sí pusieron la firma y se convirtieron en fichajes del conjunto escarlata para el segundo semestre.

Entre las negociaciones que existieron pero no prosperaron, estuvo la posibilidad de que Ignacio Arce se transformarse en el nuevo portero del equipo choricero. El experimentado guardameta argentino de 33 años estaba muy bien apuntado por la directiva, pero por pedido de su club y una decisión familiar, finalmente se quedó en Buenos Aires.

Sin embargo, recientemente, el propio ‘Nacho’ Arce había dado a conocer en una entrevista que la opción no estaba caída, y que el próximo libro de pases podría darse dado que continuaba en contacto con la directiva del Deportivo Toluca. Así, en el ‘Infierno’ siguieron monitoreando su situación pese a haber traído a Hugo González desde Mazatlán.

Pese a la frustración que le significó el no haber podido llegar a los Diablos Rojos, Ignacio Arce no paró de trabajar y esforzarse, y en las últimas horas alcanzó un récord inédito en la historia de Deportivo Riestra, club para el cual juega hace tiempo, dueño de su ficha, y del que poco a poco se está convirtiendo en leyenda gracias a sus actuaciones.

Precisamente, en la victoria de Riestra por 2-0 ante Central Córdoba de este viernes, el arquero logró una marca que escribió una página pendiente para la institución: llegó a diez partidos consecutivos sin recibir goles como local en su equipo, y eso que durante ese período enfrentó a varios de los “grandes” de Argentina como River Plate o San Lorenzo.

Actualmente, entre todos los guardavallas de la Liga Profesional de Argentina, Nacho Arce es el portero con más atajadas (27) y con más arcos en cero (5) en lo que va del Apertura. Ya el campeonato anterior había sido elegido como el mejor en su puesto en el torneo, y lo está ratificando en el segundo semestre. ¿Haciendo méritos para que Toluca lo vuelva a llamar?

