Necaxa vs. FC Juárez: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 14 de la Liga MX

Necaxa y FC Juárez se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio Victoria, por la jornada 14 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Necaxa recibe a FC Juárez este viernes 23 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Hay partidos que se definen antes de arrancar por la tabla y este es uno de esos casos: Necaxa y FC Juárez se juegan no quedar más rezagados en la Liga MX.

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Los Rayos necesitan cortar una racha de resultados adversos para no acercarse más a la zona de descenso, mientras que los Bravos llegan como el equipo con menos puntos del campeonato y no pueden permitirse otro tropiezo.

La actualidad de ambos equipos

Necaxa no la pasa bien. Cayó 0-1 ante Chivas en su visita más reciente, antes había perdido 0-2 de local frente a Atlas y el partido previo lo empató 3-3 como visitante contra Pachuca. Son 9 puntos en 13 fechas y el 17° lugar, un número que empieza a pesar conforme avanza el semestre.

FC Juárez atraviesa un momento todavía más complicado. Perdió 0-1 como local frente a Atlante, viene de una goleada en contra por 0-5 ante Cruz Azul y el resultado más amable de sus últimos tres compromisos fue un empate 1-1 con Tijuana. Con 4 unidades, el equipo ocupa el último puesto de las 18 plazas en juego.

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El historial entre Necaxa y FC Juárez

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Necaxa, que ganó 9 de los 18 enfrentamientos directos contra 3 de FC Juárez, con 6 empates en el medio. La cuenta de goles también lo respalda: 24 a favor contra 14 en contra. En los cruces más recientes la paridad se hizo más evidente, con varios empates entre 2023 y 2025, aunque el último antecedente, en febrero de este año, terminó con victoria de Necaxa.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/02/2026 FC Juárez vs. Necaxa 1-2 Liga MX 13/09/2025 Necaxa vs. FC Juárez 1-1 Liga MX 16/04/2025 FC Juárez vs. Necaxa 2-2 Liga MX 24/08/2024 Necaxa vs. FC Juárez 3-0 Liga MX 03/02/2024 FC Juárez vs. Necaxa 2-2 Liga MX 16/09/2023 Necaxa vs. FC Juárez 1-1 Liga MX 13/03/2023 FC Juárez vs. Necaxa 1-1 Liga MX 23/07/2022 Necaxa vs. FC Juárez 1-0 Liga MX 08/01/2022 FC Juárez vs. Necaxa 2-1 Liga MX 23/08/2021 Necaxa vs. FC Juárez 1-0 Liga MX

Horario del partido

México: 19:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: FOX One, FOX+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Atlante vs. Atlético San Luis — viernes 23 de octubre, 21:00 hs

León vs. Toluca — sábado 24 de octubre, 17:00 hs

Monterrey vs. Chivas — sábado 24 de octubre, 19:00 hs

Pumas UNAM vs. Tigres — sábado 24 de octubre, 21:10 hs

Atlas vs. Puebla — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

Querétaro vs. Cruz Azul — domingo 25 de octubre, 19:00 hs

Club América vs. Pachuca — domingo 25 de octubre, 19:05 hs

Tijuana vs. Santos Laguna — domingo 25 de octubre, 21:10 hs

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En síntesis