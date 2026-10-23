Necaxa vs. FC Juárez: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 14 de la Liga MX

Necaxa recibe a FC Juárez este viernes 23 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Hay partidos que se definen antes de arrancar por la tabla y este es uno de esos casos: Necaxa y FC Juárez se juegan no quedar más rezagados en la Liga MX.
Los Rayos necesitan cortar una racha de resultados adversos para no acercarse más a la zona de descenso, mientras que los Bravos llegan como el equipo con menos puntos del campeonato y no pueden permitirse otro tropiezo.
La actualidad de ambos equipos
Necaxa no la pasa bien. Cayó 0-1 ante Chivas en su visita más reciente, antes había perdido 0-2 de local frente a Atlas y el partido previo lo empató 3-3 como visitante contra Pachuca. Son 9 puntos en 13 fechas y el 17° lugar, un número que empieza a pesar conforme avanza el semestre.
FC Juárez atraviesa un momento todavía más complicado. Perdió 0-1 como local frente a Atlante, viene de una goleada en contra por 0-5 ante Cruz Azul y el resultado más amable de sus últimos tres compromisos fue un empate 1-1 con Tijuana. Con 4 unidades, el equipo ocupa el último puesto de las 18 plazas en juego.
El historial entre Necaxa y FC Juárez
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Necaxa, que ganó 9 de los 18 enfrentamientos directos contra 3 de FC Juárez, con 6 empates en el medio. La cuenta de goles también lo respalda: 24 a favor contra 14 en contra. En los cruces más recientes la paridad se hizo más evidente, con varios empates entre 2023 y 2025, aunque el último antecedente, en febrero de este año, terminó con victoria de Necaxa.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/02/2026
|FC Juárez vs. Necaxa
|1-2
|Liga MX
|13/09/2025
|Necaxa vs. FC Juárez
|1-1
|Liga MX
|16/04/2025
|FC Juárez vs. Necaxa
|2-2
|Liga MX
|24/08/2024
|Necaxa vs. FC Juárez
|3-0
|Liga MX
|03/02/2024
|FC Juárez vs. Necaxa
|2-2
|Liga MX
|16/09/2023
|Necaxa vs. FC Juárez
|1-1
|Liga MX
|13/03/2023
|FC Juárez vs. Necaxa
|1-1
|Liga MX
|23/07/2022
|Necaxa vs. FC Juárez
|1-0
|Liga MX
|08/01/2022
|FC Juárez vs. Necaxa
|2-1
|Liga MX
|23/08/2021
|Necaxa vs. FC Juárez
|1-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Atlante vs. Atlético San Luis — viernes 23 de octubre, 21:00 hs
- León vs. Toluca — sábado 24 de octubre, 17:00 hs
- Monterrey vs. Chivas — sábado 24 de octubre, 19:00 hs
- Pumas UNAM vs. Tigres — sábado 24 de octubre, 21:10 hs
- Atlas vs. Puebla — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Querétaro vs. Cruz Azul — domingo 25 de octubre, 19:00 hs
- Club América vs. Pachuca — domingo 25 de octubre, 19:05 hs
- Tijuana vs. Santos Laguna — domingo 25 de octubre, 21:10 hs
En síntesis
- Necaxa y FC Juárez se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 14 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- Necaxa suma 9 puntos en el torneo.
- FC Juárez suma 4 puntos en el torneo.