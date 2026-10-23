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Necaxa vs. FC Juárez: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 14 de la Liga MX

Necaxa y FC Juárez se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio Victoria, por la jornada 14 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Necaxa vs. Juarez, Liga MX
Necaxa vs. Juarez, Liga MX

Necaxa recibe a FC Juárez este viernes 23 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Hay partidos que se definen antes de arrancar por la tabla y este es uno de esos casos: Necaxa y FC Juárez se juegan no quedar más rezagados en la Liga MX.

Los Rayos necesitan cortar una racha de resultados adversos para no acercarse más a la zona de descenso, mientras que los Bravos llegan como el equipo con menos puntos del campeonato y no pueden permitirse otro tropiezo.

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La actualidad de ambos equipos

Necaxa no la pasa bien. Cayó 0-1 ante Chivas en su visita más reciente, antes había perdido 0-2 de local frente a Atlas y el partido previo lo empató 3-3 como visitante contra Pachuca. Son 9 puntos en 13 fechas y el 17° lugar, un número que empieza a pesar conforme avanza el semestre.

FC Juárez atraviesa un momento todavía más complicado. Perdió 0-1 como local frente a Atlante, viene de una goleada en contra por 0-5 ante Cruz Azul y el resultado más amable de sus últimos tres compromisos fue un empate 1-1 con Tijuana. Con 4 unidades, el equipo ocupa el último puesto de las 18 plazas en juego.

El historial entre Necaxa y FC Juárez

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Necaxa, que ganó 9 de los 18 enfrentamientos directos contra 3 de FC Juárez, con 6 empates en el medio. La cuenta de goles también lo respalda: 24 a favor contra 14 en contra. En los cruces más recientes la paridad se hizo más evidente, con varios empates entre 2023 y 2025, aunque el último antecedente, en febrero de este año, terminó con victoria de Necaxa.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/02/2026FC Juárez vs. Necaxa1-2Liga MX
13/09/2025Necaxa vs. FC Juárez1-1Liga MX
16/04/2025FC Juárez vs. Necaxa2-2Liga MX
24/08/2024Necaxa vs. FC Juárez3-0Liga MX
03/02/2024FC Juárez vs. Necaxa2-2Liga MX
16/09/2023Necaxa vs. FC Juárez1-1Liga MX
13/03/2023FC Juárez vs. Necaxa1-1Liga MX
23/07/2022Necaxa vs. FC Juárez1-0Liga MX
08/01/2022FC Juárez vs. Necaxa2-1Liga MX
23/08/2021Necaxa vs. FC Juárez1-0Liga MX

Horario del partido

  • México: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: FOX One, FOX+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Atlante vs. Atlético San Luis — viernes 23 de octubre, 21:00 hs
  • León vs. Toluca — sábado 24 de octubre, 17:00 hs
  • Monterrey vs. Chivas — sábado 24 de octubre, 19:00 hs
  • Pumas UNAM vs. Tigres — sábado 24 de octubre, 21:10 hs
  • Atlas vs. Puebla — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
  • Querétaro vs. Cruz Azul — domingo 25 de octubre, 19:00 hs
  • Club América vs. Pachuca — domingo 25 de octubre, 19:05 hs
  • Tijuana vs. Santos Laguna — domingo 25 de octubre, 21:10 hs

En síntesis

  • Necaxa y FC Juárez se enfrentan este viernes 23 de octubre por la jornada 14 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Necaxa suma 9 puntos en el torneo.
  • FC Juárez suma 4 puntos en el torneo.
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