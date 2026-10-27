Conoce por dónde se podrá sintonizar en directo el único juego de este miércoles en México.

En un día de bastante actividad futbolera en todo el mundo, en México las luces se las llevarán América y Xolos, que chocarán por la noche en el Coloso de Santa Úrsula. A la hora de la cena, habrá una buena compañía con un prometedor cruce entre dos rivales que no querrán dejar pasar la chance de sumar otros tres puntos en la tabla.

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Las ‘Águilas’ llegan a este partido ubicadas en el 1° puesto del corriente Apertura 2026, con 27 puntos, producto de ocho victorias, tres igualdades y dos derrotas. Los dirigidos por Guillermo Almada vienen de sufrir una dolorosa caída por 2-1 ante Pachuca en condición de local, con la anotación única de Henry Martín.

Mientras tanto, los ‘Xolos’ arriban a este desafío colocados en el 8° lugar de la Liga MX, con 20 puntos, tras cosechar cinco triunfos, cinco empates y tres caídas. El conjunto de Sebastián Abreu viene de lograr una notable victoria por 4-1 ante Santos Laguna en casa, con los tantos de González, Rivero (x2) y Preciado.

¿El América vs. Xolos del Apertura 2026 va por TV abierta en México?

Venturosamente para los aficionados, el duelo entre las ‘Águilas’ y la ‘Jauría’ sí será transmitido por televisión abierta en el territorio mexicano este miércoles. El enfrentamiento de Liga MX será ‘liberado’ y se podrá seguir en vivo y en directo en forma gratuita, únicamente a través de la señal abierta de Canal 5.

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El Azteca, preparado para América-Xolos [Foto: Getty]

¿Qué otros canales transmiten América vs. Xolos por el Apertura 2026?

En televisión, el partido entre los azulcremas y los rojinegros se podrá sintonizar también por señal de cable, en vivo y en directo a través de la pantalla de TUDN. Además, el compromiso de esta noche también contará con la cobertura en simultáneo de la plataforma de streaming online de paga de ViX Premium.

¿A qué hora juegan América vs. Xolos por el Apertura 2026?

El encuentro entre los equipos de Guillermo Almada y Sebastián Abreu se disputará este miércoles 28 de octubre, desde el Estadio Azteca de Ciudad de México. Este cotejo, que será el único de la agenda del día en la Liga MX, está programado para dar comienzo oficialmente a las 21.00 horas del Centro de México.

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