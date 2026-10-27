Este miércoles 28 de octubre, los aficionados prenderán la televisión y se encontrarán con un gran partido de futbol: se jugará un caliente América vs. Xolos. El Estadio Azteca será el escenario de un compromiso muy particular entre el líder del campeonato y un contendiente que está al borde entre la gloria y la cornisa.

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Ahora bien, este enfrentamiento tiene la distinción de que no está enmarcada dentro de una “fecha doble” de Liga MX: ni martes ni miércoles ni jueves hay múltiples juegos. Por esa razón, muchos fans neutrales quedaron sorprendidos al enterarse de que se disputará este encuentro a mitad de semana en el futbol mexicano.

En esta ocasión, el duelo entre azulcremas y rojinegros corresponde a la jornada 7 del Apertura 2026, cuando viene de desarrollarse la jornada 14 el último fin de semana. América y Xolos tuvieron actividad el pasado domingo por la noche, y tres días después deben jugar por una fecha muy anterior a la que acaban de ser parte.

América y Xolos vuelven a medirse [Foto: Getty]

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Este compromiso que cruza a los de Ciudad de México con los de Tijuana representa un juego pendiente que tenían ambos de hace un mes y medio. En aquella oportunidad, los equipos debieron postergar su partido por la participación del América en la fase final de Leagues Cup. Xolos tuvo que aceptar el retraso.

Para las ‘Águilas’, un triunfo en este desafío pendiente ante Xolos de Tijuana le permitiría sacar cuatro puntos de ventaja en la cima del Apertura 2026. Actualmente, el América marcha en lo más alto de la tabla pero solo uno por encima de su escolta. Si gana este partido, se asegurará otra fecha como puntero del torneo.

Para la ‘Jauría’, una victoria en este enfrentamiento postergado ante América le permitiría escalar a la sexta posición del Apertura 2026, superando a León y Rayados. En este momento, Xolos se ubica en el último puesto de clasificación a Liguilla, pero ganar este juego lo pondría en una colocación más cómoda en la recta final.