El emblema azulcrema tuvo la chance concreta de volver a Coapa pero no quiso. Ahora, se supo la verdad.

En el último mercado de fichajes, donde el América fue uno de los grandes protagonistas, el club realizó también intentos de repatriar algunos futbolistas. Lo de Raúl Jiménez parecía lejano, pero la ilusión había estado en reintegrar a Álvaro Fidalgo, que venía jugando poco en Europa. El ‘Maguito’, marginado, podía salir de España.

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En el pasado verano, la directiva se contactó con el jugador por su falta de continuidad, brindándole la alternativa de volver a México y ser importante nuevamente. El mediocampista no estaba teniendo protagonismo en Real Betis -tampoco lo tiene hoy en día-, situación que hizo movilizarse a las autoridades del Club América.

En aquel momento, se había dicho que su rechazo al América tenía que ver con ganas de ‘revancha’ en Betis después de la Copa del Mundo. Sin embargo, ahora se supo que nada se relacionó con una cuestión deportiva. Álvaro Fidalgo tuvo otro tipo de motivación para declinar la oferta del cuadro azulcrema para regresar al equipo.

Fidalgo no tiene un buen pasar en España [Foto: Getty]

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En una entrevista con TUDN, el presidente deportivo de las ‘Águilas’ contó toda la verdad de aquel ‘NO’ de Álvaro Fidalgo al llamado formal de la institución. Santiago Baños reveló el motivo real por el cual les bajó el pulgar el futbolista de la Selección Mexicana, acabando con la esperanza de su pronto. retorno. Y no sería futbolístico.

De acuerdo al directivo del América, el volante les manifestó su intención de formar su familia en Europa y no en México, por lo que se trataba de una decisión personal. Álvaro Fidalgo y su pareja se habían pensado la chance de volver, pero finalmente se inclinaron por quedarse allí más allá de su mal presente deportivo.

“Fue una posibilidad, tuvimos una conversación con él días antes de que cerrara la ventana de transferencias. Pero él tenía algo personal que quiere tener su hijo en España y eso lo hacía más complicado“, admitió Baños en la nota con la señal de televisión. El mandamás aseguró que fue una alternativa de fichaje real pero que se cayó por esa razón.

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Álvaro Fidalgo analizó el contexto país de cada territorio (en América lo económico no iba a ser un problema) y terminó optando por seguir en Sevilla. Más allá de eso, en América lo esperan cuando quiera. “Siempre es una posibilidad que regrese, esta es su casa y lo recibiremos con los brazos abiertos“, agregó el presidente deportivo.