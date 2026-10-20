La jornada 13 del Apertura 2026 tendrá el ‘kick-off’ en el Estadio Akron de Guadalajara, donde las Chivas se medirán ante Necaxa en el primer juego de la fecha. Dos equipos con realidades opuestas tendrán que batirse a duelo en busca de tres puntos que nadie negocia y que resultan virales para las aspiraciones de cada uno.

Publicidad

El ‘Rebaño’ se encuentra esta tarde ante la posibilidad de quedar como único escolta en la tabla del campeonato, pero para ello necesita ganar a toda costa en casa. Del otro lado, los ‘Rayos’ transitan una seria crisis futbolística y una victoria les daría la chance de escapar del anteúltimo lugar del torneo, donde nadie quiere estar.

¿Por qué Chivas vs. Necaxa va por TV abierta en México?

El primer juego de la jornada 13 del Apertura 2026 se enfrenta a un obstáculo para los aficionados: el mismo no se podrá seguir gratuitamente por televisión abierta. Al revisar la grilla, los espectadores podrán advertir que ninguna de las señales abiertas de la TV mexicana transmitirá en sus pantallas en directo el cruce de Liga MX.

Esta situación tiene un trasfondo que no parte de algo ocurrido de las últimas horas sino de un acuerdo de principios de campeonato. Es que Amazon Prime Video tiene los derechos exclusivos de los juegos de local de Chivas. Cuando el cuadro de Guadalajara disputa partidos en el Estadio Akron, los pasa únicamente esta pantalla.

Publicidad

Chivas vs. Necaxa, sin TV abierta esta tarde [Foto: Getty]

En este punto, cabe señalar que el partido no se podrá ver gratis por ninguna señal ni plataforma, ya que Amazon Prime Video es el único que transmitirá el encuentro. No hay excepciones cuando se trata de los compromisos de las Chivas de Guadalajara en su cancha, y tampoco lo será este duelo ante Necaxa por el Apertura 2026.

Para poder suscribirse a Amazon Prime Video para ver el Chivas vs. Necaxa, los usuarios deben pagar una mensualidad de 129 pesos mexicanos que exige la plataforma. Además, el sitio también brinda como alternativa una propuesta para comprar una suscripción anual más ‘conveniente’, a un coste de 945 pesos mexicanos al año.

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. Necaxa por el Apertura 2026?

El duelo entre el ‘Rebaño’ y los ‘Rayos’ se disputará HOY martes 20 de octubre, en el Estadio Akron de Guadalajara, por la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. El enfrentamiento dará comienzo a partir de las 18.07 horas del Centro de México, siendo el primero de los cuatro partidos organizados para esta tarde y noche.