Con varios clubes al límite, aquí está el análisis de la situación de cada uno con la normativa de juveniles.

¡A no perderle vista! Terminó la jornada 12 del Apertura 2026, y no solamente hay que seguir lo que ocurre en la tabla de posiciones del campeonato. Muchos equipos deben revisar la tabla de la regla de menores, pues si no cambian su forma de manejarse pueden incumplir la normativa. La Liga MX cada vez será más severa al respecto.

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Como ya ocurre desde hace varios torneos locales, las instituciones deben cubrir el cupo mínimo de minutos de sus juveniles, que es de 1170′, dentro de una misma Liga MX. Para fomentar el desarrollo de los nuevos talentos mexicanos, los jugadores de la categoría 2004 en adelante suman minutos para la cuenta, pero muchos no los usan.

Aunque algunos equipos de la Liga MX subestimen estas circunstancias, si no alcanzan el piso mínimo sufrirán una penalidad deportiva que puede ser muy significativa. Tal indican los libros oficiales, aquellos que durante este Apertura 2026 incumplan la regla de menores tendrán un descuento de tres puntos en el torneo y en cocientes.

De los clubes que participan en la Primera División, el Monterrey es el de peor perfomance y corre serios riesgos de recibir la sanción que señala el reglamento de la Liga MX. El conjunto de Matía Almeyda apenas suma 570 minutos, menos de la mitad de lo que se encuentran obligados para evitar el castigo del organismo por esta cuestión.

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Rayados, con experiencia y poca juventud [Foto: Getty]

¿Qué equipos ya cumplieron con la regla de menores de la Liga MX?

Hasta el momento, sólo 8 clubes están ‘libres de pecado’ dentro de esta normativa oficial en lo que va del presente Apertura 2026:

1885 – Xolos de Tijuana.

– Xolos de Tijuana. 1760 – Atlante.

– Atlante. 1665 – Club América.

– Club América. 1549 – Necaxa.

– Necaxa. 1283 – Pumas UNAM.

– Pumas UNAM. 1244 – Atlas.

– Atlas. 1230 – Pachuca.

– Pachuca. 1173 – Chivas de Guadalajara.

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¿Qué equipos aún no cumplieron con la regla de menores de la Liga MX?

Cumplidas una decena de fechas, 10 clubes siguen complicados en la reglamentación de la promoción de jugadores de las fuerzas básicas: