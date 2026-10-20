La salida del equipo del goleador de los 'Rayos' causó asombro generalizado en los fanáticos. ¿Qué ocurrió?

El Necaxa ya podría bien señalarse como el ‘equipo decepción’ en lo que va del desarrollo del Apertura 2026. Luego de haber mostrado cosas positivas en los últimos torneos, esta campaña está siendo aterradora. Para colmo, hoy visitarán al ‘equipo sensación’ del año que solo le falta coronar para recibir respaldo total: las Chivas.

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El Necaxa, muy golpeado anímicamente, marcha anteúltimo en el campeonato, ubicándose en la 17° posición entre 18 equipos, con apenas 9 unidades. En el transcurso de este certamen ha cosechado dos victorias, tres empates y siete derrotas, y encima no debe juegos como otros clubes. Este martes buscarán ganar sí o sí.

En la antesala de este nuevo desafío de Liga MX, Juan Reynoso confirmó los once del Necaxa con una novedad que descolocó a muchos: Julián Carranza no será de la partida. El máximo artillero de los ‘Rayos’ en esta débil temporada no figura entre los elegidos del entrenador para el compromiso de esta noche en el Estadio Akron.

Carranza no será titular en Necaxa [Foto: Getty]

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Julián Carranza no presenta lesiones ni problemas físicos, incluso estará entre los suplentes del Necaxa. En una medida que traerá discusión entre los fans, el DT ‘corrió’ a su centrodelantero como un gesto de ‘golpear el tablero’. También rotó gran parte del equipo respecto a la última formación que había planteado la última vez.

La sorpresa por la ausencia del atacante pasa sobre todo porque no solo es el máximo anotador del equipo sino que pelea el título de goleo y lleva 8 tantos en el Apertura 2026. De todos los futbolistas que juegan en la Liga MX en este semestre, únicamente Salomón Rondón y Juninho Vieira superan en goles al ‘killer’ del Necaxa.

Sin Julián Carranza, esta es la alineación que Juan Reynoso eligió para que los ‘Rayos’ visiten a Chivas este martes en el Estadio Akron: Orantes; Martínez, Oliveros, Ochoa, Márquez; Zaleta, Leyva, Faravelli, Rodríguez; Ruiz y Valencia. El argentino viene de marcar tres goles en los últimos cuatro juegos, pero hoy irá a la banca en Necaxa.