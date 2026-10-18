En esta nota, te recordamos cómo será la programación de la fecha 'entre-semana' del futbol mexicano.

El arranque de semana tendrá un gusto dulce para los aficionados de la Liga MX, ya que luego del fin de semana de futbol, prácticamente no parará la actividad de los equipos. Se viene una ‘fecha doble’: la jornada 13 del Apertura 2026 no esperará al otro finde y ya está todo preparado para el transcurso de otra tanda de buenos cruces.

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¿Cuándo comienza la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX?

La siguiente fecha del campeonato del futbol mexicano tendrá lugar desde el próximo martes 20 de octubre, y a diferencia de las últimas jornadas, se repartirá en sólo dos días. Chivas y Necaxa abrirán la agenda a partir de las 17.07 horas, con cuatro juegos programados para el martes, mientras el miércoles habrá cinco encuentros.

Días, horarios y TV de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Esta será la programación de cada uno de los partidos que se llevarán a cabo en la ‘fecha doble’ que se viene en el torneo de Primera División:

Martes 20 de octubre:

Chivas vs. Necaxa: 17.07 horas por Amazon Prime Video.

FC Juárez vs. Atlante: 19.00 horas por FOX, FOX One y Azteca Deportes Network.

Atlético San Luis vs. Querétaro: 19.00 horas por ESPN 2, ViX Premium y Disney+ Premium.

Tigres vs. León: 21.00 horas por FOX, FOX One y Azteca Deportes Network.

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Miércoles 21 de octubre: