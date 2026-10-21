Se destacada la ausencia de dos habituales titulares en el conjunto de Joel Huiqui. La razón de sus faltas.

El Cruz Azul de Joel Huiqui está intentando dejar atrás una etapa de irregularidad en el Apertura 2026 y empezar a enfilar triunfos. Su próximo desafío, que le espera este miércoles en Hidalgo, será un interesante choque ante Pachuca en condición de visitante. Si consiguen una victoria volverán a meterse de lleno en la pelea del torneo.

Publicidad

En la búsqueda de tres puntos importantes, ‘La Máquina’ no podrá contar con Willer Ditta y José Paradela, dos piezas que habitualmente son sin dudas titulares inamovibles. Ni el colombiano ni el argentino realizaron el viaje junto al resto de la delegación, y quedaron desafectados de la convocatoria de Cruz Azul ante el Pachuca.

En el caso de Willer Ditta, el marcador central viene de sufrir una contusión que le generó inconvenientes en el equilibrio y en el enfoque de cara al duelo contra los ‘Tuzos’. El defensa ya se perdió el partido pasado del elenco celeste ante los Bravos de Juárez, y hoy tampoco estará por el mismo motivo en la visita al Estadio Hidalgo.

Por el lado de José Paradela, el enganche viene de sufrir una lesión muscular, de esas traicioneras que si no se tratan bien y siguiendo los plazos pueden causar más daño. El mediocampista ofensivo ya se había ausentado en los dos juegos anteriores, y ante Pachuca será su tercera falta consecutiva en el conjunto de Joel Huiqui.

Publicidad

Estas dos pérdidas en el grupo de Cruz Azul que enfrentará a Pachuca se suman a las bajas de Mateo Levy, Amaury Morales, Ralph Orquin y Cristian Jiménez. En esas otras cuatro situaciones la cuestión de todos modos es diferente, ya que se trata de lesiones de mayor gravedad. Willer Ditta y José Paradela podrían volver la próxima fecha.