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¿Por qué Pachuca vs. Cruz Azul no va por TV abierta en México? Cómo seguir GRATIS por el Apertura 2026

En este informe, los detalles de la grilla televisiva de cara al encuentro entre los 'Tuzos' y 'La Máquina'.

Pachuca vs. Cruz Azul y una cobertura peculiar.
© GettyPachuca vs. Cruz Azul y una cobertura peculiar.

Ponerle el broche de cierre a la jornada 13 del Apertura 2026 será responsabilidad de dos equipos de buenas plantillas pero distintos presentes: Pachuca y Cruz Azul. En el Estadio Hidalgo, se reencontrarán en una noche que puede ser ‘bisagra’ para el que se lleve los tres puntos, si es que hay un ganador en el juego.

En la previa del juego de este miércoles, los aficionados tuvieron problemas para encontrar en televisión. Y es que el compromiso no irá por TV abierta en México: los canales gratuitos más comunes no tienen los derechos para pasar el partido. El Pachuca vs. Cruz Azul del Apertura 2026 no se podrá seguir gratis en ningún lugar del país.

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La dificultad de los fanáticos para sintonizar el cruce de Liga MX tiene que ver con que una plataforma de streaming se adueñó de los derechos exclusivos de transmisión. Ninguna señal de TV mexicana, ni siquiera las de cable, tendrá en su pantalla el duelo entre los ‘Tuzos’ y ‘La Máquina’ en vivo y en directo desde el Estadio Hidalgo.

Pachuca recibe a Cruz Azul en Hidalgo [Foto: Getty]

Pachuca recibe a Cruz Azul en Hidalgo [Foto: Getty]

El Pachuca vs. Cruz Azul de esta noche será transmitido en forma exclusiva a través de FOX One, servicio de streaming online de paga que tiene el monopolio del juego. Será la única pantalla por medio de la cual los simpatizantes podrán sintonizar en simultáneo a las acciones el encuentro de esta jornada 13 del Apertura 2026.

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Para poder seguir el partido de Liga MX entre los ‘Tuzos’ y ‘La Máquina’, los usuarios deben crearse una cuenta en FOX One y suscribirse por 225 pesos mensuales. No hay otra forma de que los espectadores puedan ver en directo este compromiso desde el Estadio Hidalgo que registrándose en esa plataforma de la cadena.

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Martín Zajic
Martín Zajic
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