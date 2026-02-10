Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Rafaela Pimienta confirma que clubes de la élite quieren a Gilberto Mora y exigirá cifra millonaria

Gilberto Mora, la joya de Xolos de Tijuana, despierta interés de clubes europeos y se perfila como el jugador mexicano mejor cotizado.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Gilberto Mora podría seguir su carrera en Europa.
© Getty ImagesGilberto Mora podría seguir su carrera en Europa.

El futbol mexicano tiene a una de las grandes joyas de la actualidad que ha despertado el interés de los grandes equipos y hay que valorarlo. Hablamos nada más ni nada menos que de Gilberto Mora. El futbolista de 17 años que pertenece a Xolos de Tijuana ha dado que hablar en los últimos meses con el nivel que ha mostrado tanto en su equipo como en la Selección Mexicana.

Publicidad

Su agente, Rafaela Pimienta, rompió el silencio en las últimas horas y reveló que tratará de conseguir una venta histórica del futbolista al Viejo Continente. “Voy a hacer todo mi esfuerzo para vender a Gilberto Mora muy caro, porque si sale caro será muy respetado”, señaló en entrevista con Claro Sports, aclarando que no hay prisa por moverlo y que buscarán el sitio ideal para su desarrollo.

Tweet placeholder

“No tenemos prisa con Gilberto Mora. ¿Los equipos lo quieren? Sí, pero debemos analizar el lugar ideal donde se va a desarrollar. A esta edad, no puedes ser el mejor de tu equipo; si eres el mejor, tienes que cambiar y mirar a los demás para aprender”, explicó Rafaela Pimienta, resaltando la importancia de la paciencia y la planificación en la carrera del joven delantero.

Publicidad

“Me enoja mucho. ¿Por qué un jugador que juega en Brasil puede costar 80 millones y si está en México tiene que costar ocho? ¿El campeonato brasileño es tan mejor que el mexicano? No. Los europeos quieren hacer creer a los mexicanos que no pueden tener este valor”, agregó, defendiendo el potencial y la proyección internacional de Mora.

Valor de Gilberto Mora y comparación con el mercado

Hoy, Gilberto Mora es el jugador mejor cotizado del fútbol mexicano, con un valor estimado de 10 millones de euros, según Transfermarkt. Gracias a lo que fue mostrando en el último tiempo su valor ascendió ahora y seguramente luego cueste más.

El estadio de la Liga MX con capacidad para 20 mil espectadores cerrará sus puertas al futbol en 2026

ver también

El estadio de la Liga MX con capacidad para 20 mil espectadores cerrará sus puertas al futbol en 2026

El interés de los clubes europeos ya es una realidad, pero Rafaela Pimienta insiste en que la prioridad es encontrar el lugar adecuado donde Mora pueda seguir creciendo y consolidarse. Con apenas 17 años, el futbolista ya ilusiona a todo el país.

Publicidad

En síntesis

  • Gilberto Mora, futbolista de 17 años, pertenece actualmente al club Xolos de Tijuana.
  • La agente Rafaela Pimienta busca una venta histórica de Mora hacia el fútbol europeo.
  • Gilberto Mora está cotizado en 10 millones de euros según el portal Transfermarkt.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Tiene sentido que UFC detenga el tiempo esperando a Ilia Topuria?
Opinión

¿Tiene sentido que UFC detenga el tiempo esperando a Ilia Topuria?

El estadio de la Liga MX con capacidad para 20 mil espectadores cerrará sus puertas
Liga MX

El estadio de la Liga MX con capacidad para 20 mil espectadores cerrará sus puertas

El Banorte de América perdió con el Bernabéu por ser el mejor del mundo
Futbol Internacional

El Banorte de América perdió con el Bernabéu por ser el mejor del mundo

Mientras González ganaría 120 millones en la NFL, el salario que percibe Luis Díaz en Bayern
Polideportivo

Mientras González ganaría 120 millones en la NFL, el salario que percibe Luis Díaz en Bayern

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo