El futbol mexicano tiene a una de las grandes joyas de la actualidad que ha despertado el interés de los grandes equipos y hay que valorarlo. Hablamos nada más ni nada menos que de Gilberto Mora. El futbolista de 17 años que pertenece a Xolos de Tijuana ha dado que hablar en los últimos meses con el nivel que ha mostrado tanto en su equipo como en la Selección Mexicana.

Su agente, Rafaela Pimienta, rompió el silencio en las últimas horas y reveló que tratará de conseguir una venta histórica del futbolista al Viejo Continente. “Voy a hacer todo mi esfuerzo para vender a Gilberto Mora muy caro, porque si sale caro será muy respetado”, señaló en entrevista con Claro Sports, aclarando que no hay prisa por moverlo y que buscarán el sitio ideal para su desarrollo.

“No tenemos prisa con Gilberto Mora. ¿Los equipos lo quieren? Sí, pero debemos analizar el lugar ideal donde se va a desarrollar. A esta edad, no puedes ser el mejor de tu equipo; si eres el mejor, tienes que cambiar y mirar a los demás para aprender”, explicó Rafaela Pimienta, resaltando la importancia de la paciencia y la planificación en la carrera del joven delantero.

“Me enoja mucho. ¿Por qué un jugador que juega en Brasil puede costar 80 millones y si está en México tiene que costar ocho? ¿El campeonato brasileño es tan mejor que el mexicano? No. Los europeos quieren hacer creer a los mexicanos que no pueden tener este valor”, agregó, defendiendo el potencial y la proyección internacional de Mora.

Valor de Gilberto Mora y comparación con el mercado

Hoy, Gilberto Mora es el jugador mejor cotizado del fútbol mexicano, con un valor estimado de 10 millones de euros, según Transfermarkt. Gracias a lo que fue mostrando en el último tiempo su valor ascendió ahora y seguramente luego cueste más.

El interés de los clubes europeos ya es una realidad, pero Rafaela Pimienta insiste en que la prioridad es encontrar el lugar adecuado donde Mora pueda seguir creciendo y consolidarse. Con apenas 17 años, el futbolista ya ilusiona a todo el país.

