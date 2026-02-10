El estadio de la Liga MX con capacidad para 20 mil espectadores cerrará sus puertas al futbol en 2026

Un importante cambio está por sacudir a la Liga MX. A partir del Apertura 2026, Mazatlán FC dejará de existir y su plaza en la Primera División del futbol mexicano será tomada por Atlante. El equipo que milita en la Liga de Expansión pasará a protagonizar la categoría más importante y será local en el Estadio Ciudad de los Deportes, despidiendo así el futbol en la ciudad de Sinaloa.

Publicidad

Publicidad

El empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de los Cañoneros mediante Grupo Salinas, sabe que el inmueble ubicado en Colonia Pradera Dorada está a disposición para un equipo que pueda representar a la plaza en la Segunda División, pero todo parece indicar que será un ”elefante blanco”…

Encuesta¿Para qué debe usarse El Kraken? ¿Para qué debe usarse El Kraken? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

El recinto, con capacidad aproximada para 20.000 espectadores, en principio sería utilizado únicamente para conciertos y eventos masivos. Sin ir más lejos, el próximo 2 de mayo será el cantante Chayanne quien brindará un show. Se espera que, en las próximas semanas, haya novedades para aclarar el futuro del estadio y confirmarle a los aficionados del futbol qué pasará en dicha localidad.

¿Qué estadios se usarán en el Apertura 2026 de la Liga MX?

El Estadio Banorte (conocido mundialmente como Azteca) seguirá siendo el más grande de México / Imago 7

ver también Ni el Monumental de River ni el Banorte de América: expertos eligen al Santiago Bernabéu como el mejor estadio del mundo

Estadio Banorte (87.000 espectadores): Club América y Cruz Azul

(87.000 espectadores): Club América y Cruz Azul Estadio Olímpico Universitario (72.000 espectadores): Pumas UNAM

(72.000 espectadores): Pumas UNAM Estadio Jalisco (53.900 espectadores): Atlas

(53.900 espectadores): Atlas Estadio BBVA (53.500 espectadores): Rayados de Monterrey

(53.500 espectadores): Rayados de Monterrey Estadio Cuauhtémoc (51.700 espectadores): Puebla

(51.700 espectadores): Puebla Estadio Akron (46.300 espectadores): Chivas de Guadalajara

(46.300 espectadores): Chivas de Guadalajara Estadio Universitario de Nuevo León (42.000 espectadores): Tigres UANL

(42.000 espectadores): Tigres UANL Estadio Ciudad de los Deportes (36.600 espectadores): Atlante

(36.600 espectadores): Atlante Estadio La Corregidora (34.100 espectadores): Querétaro

(34.100 espectadores): Querétaro Estadio Nou Camp (31.200 espectadores): León

(31.200 espectadores): León Estadio Nemesio Diez (30.000 espectadores): Toluca

(30.000 espectadores): Toluca Estadio TSM (29.100 espectadores): Santos Laguna

(29.100 espectadores): Santos Laguna Estadio Caliente (27.300 espectadores): Xolos de Tijuana

(27.300 espectadores): Xolos de Tijuana Estadio Alfonso Lastras (25.900 espectadores): Atlético San Luis

(25.900 espectadores): Atlético San Luis Estadio Hidalgo (25.900 espectadores): Pachuca

(25.900 espectadores): Pachuca Estadio Victoria (23.800 espectadores): Necaxa

(23.800 espectadores): Necaxa Estadio Olímpico Benito Juárez (19.700 espectadores): FC Juárez

Publicidad