A mediados del 2025 el conjunto de Necaxa con la idea de volver a hacer un camino rumbo a la Liguilla decidió hacer el fichaje de Raúl Sánchez. Llegó como uno de los refuerzos estelares en ese momento proveniente del Castellón, por lo que se quedó en la plantilla para hacer su proceso y llevar al conjunto a los altos puestos.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el fichaje no resultó ser el que se esperaba, además la escuadra tuvo un cambio en el banquillo, generando así que Martín Varini ya no lo contemple en el esquema y tomando en cuenta que aún quedan unos días para cerrar el mercado de fichajes, dentro de la escuadra de los Rayos decidieron hacer un movimiento con él.

¿A dónde se fue Raúl Sánchez?

De acuerdo con César Luis Merlo se concretó una recompra del jugador por parte del Castellón, ahora él regresa al futbol europeo. Estando en el cuadro de Varini estaba siendo suplente en la mayoría de los duelos y por esto se tomó la decisión de que volviera y ahora con eso tendrán la oportunidad de liberar una plaza de No Formado en México.

Publicidad

Publicidad

Con esta posibilidad, aún le queda tiempo al equipo de Aguascalientes de buscar a un elemento necesario que pueda resolver su problema. Tendrán una fecha límite hasta el 9 de febrero para poder confirmar la llegada de un extranjero que les sea útil. Ahora falta que comiencen a sondear los nombres de los refuerzos que llegarían.

Sánchez regresará de esa manera al Castellón en calidad de compra y se espera que en los próximos días la escuadra hidrocálida estaría cerca de conseguir el fichaje que pueda llegar con esa baja que ahora se concreta. No se menciona que pueda haber otra salida más allá de ésta, pero aún podría haber cambios en la plantilla.

ver también Necaxa y Fortaleza CEIF aprovechan los desechos de Gabriel Milito en Chivas para el Clausura 2026

En síntesis

El club Castellón concretó la recompra de Raúl Sánchez tras su paso por el Necaxa.

concretó la recompra de tras su paso por el Necaxa. El técnico Martín Varini dejó de contemplar al jugador en el esquema de los Rayos .

dejó de contemplar al jugador en el esquema de los . Necaxa tiene hasta el 9 de febrero para fichar a un refuerzo extranjero sustituto.

Publicidad