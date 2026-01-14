Tigres UANL y Pumas UNAM serán los protagonistas de la propuesta más atractiva de este miércoles, cuando se midan por la jornada 2 del Clausura 2026. Los cuadros auriazules se reencuentran en la Liga MX en un partido que promete muchas emociones. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro entre estos dos grandes equipos.

En el caso de los dirigidos por Guido Pizarro, han tenido un buen debut en el torneo. Vienen de vencer por 2-1 a Atlético San Luis fuera de casa, gracias a un doblete de Marcelo Flores (asistencia de André-Pierre Gignac). Para el perdedor marcó Joao Pedro Galvao, uno de los líderes de goleo de la campaña pasada.

Por el lado de los comandados por Efraín Juárez, su estreno ha dejado un sabor amargo. Llegan tras igualar 1-1 con Querétaro en condición de local, con una anotación del panameño Adalberto Carrasquilla. Para los ‘Gallos Blancos’ lo empató Mateo Coronel, uno de sus refuerzos para esta nueva temporada.

El encuentro entre Tigres UANL y Pumas UNAM se llevará a cabo HOY miércoles 14 de enero, desde el Estadio Universitario, que tendrá su primer juego oficial del año. El compromiso de esta jornada 2 del Torneo Clausura 2026 está programado para dar comienzo a partir de las 21.06 horas del Centro de México, en último turno.

El enfrentamiento de esta noche entre ‘Felinos’ y ‘Universitarios’ se podrá sintonizar en todo el país por las señales televisivas de FOX y Azteca 7. FOX One y Azteca Deportes Network también transmitirán el juego de Nuevo León para el territorio mexicano. Además, podrás seguir la cobertura al instante en Bolavip.