Sigue GRATIS y EN VIVO Tigres vs. Pumas: transmisión minuto a minuto del Clausura 2026

Entérate aquí al instante todas las incidencias y sucesos del juego de esta noche entre 'Felinos' y 'Universitarios'.

Por Martín Zajic

Tigres y Pumas chocan en la segunda jornada.
Tigres UANL y Pumas UNAM serán los protagonistas de la propuesta más atractiva de este miércoles, cuando se midan por la jornada 2 del Clausura 2026. Los cuadros auriazules se reencuentran en la Liga MX en un partido que promete muchas emociones. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro entre estos dos grandes equipos.

En el caso de los dirigidos por Guido Pizarro, han tenido un buen debut en el torneo. Vienen de vencer por 2-1 a Atlético San Luis fuera de casa, gracias a un doblete de Marcelo Flores (asistencia de André-Pierre Gignac). Para el perdedor marcó Joao Pedro Galvao, uno de los líderes de goleo de la campaña pasada.

Por el lado de los comandados por Efraín Juárez, su estreno ha dejado un sabor amargo. Llegan tras igualar 1-1 con Querétaro en condición de local, con una anotación del panameño Adalberto Carrasquilla. Para los ‘Gallos Blancos’ lo empató Mateo Coronel, uno de sus refuerzos para esta nueva temporada.

El encuentro entre Tigres UANL y Pumas UNAM se llevará a cabo HOY miércoles 14 de enero, desde el Estadio Universitario, que tendrá su primer juego oficial del año. El compromiso de esta jornada 2 del Torneo Clausura 2026 está programado para dar comienzo a partir de las 21.06 horas del Centro de México, en último turno.

El enfrentamiento de esta noche entre ‘Felinos’ y ‘Universitarios’ se podrá sintonizar en todo el país por las señales televisivas de FOX y Azteca 7. FOX One y Azteca Deportes Network también transmitirán el juego de Nuevo León para el territorio mexicano. Además, podrás seguir la cobertura al instante en Bolavip.

Árbitros confirmados para el Tigres vs. Pumas

Jesús Rafael López Valle será el juez principal, encargado de impartir justicia esta noche. Lo acompañarán los asistentes Christian Espinoza y Jesús Gómez Ruíz, y el cuarto árbitro Abraham de Jesús Quirarte. Ismael López Peñuelas y Aldo Ballesteros Barba serán las autoridades de VAR.

¡SE VIENE TIGRES UANL VS. PUMAS UNAM!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Tigres y Pumas, en el marco de la jornada 2 de la fase regular del Torneo Clausura 2026. ¡Nos espera un verdadero partidazo en el cierre del miércoles en la Liga MX!

