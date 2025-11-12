Con el fichaje de Ángel Correa a mitad de año, Tigres UANL reabrió una puerta que no descubría desde André-Pierre Gignac una década atrás. Muchos jugadores llegaron a Nuevo León entre el francés y el argentino, pero ninguno de la calidad y trayectoria de esas contrataciones que definitivamente le elevan la vara a un club que no para de crecer.

Publicidad

Publicidad

Al mismo tiempo que le dan dado un salto de calidad a la plantilla, los directivos de los ‘Felinos’ son conscientes que al incorporar al ex Atlético Madrid levantó su propio piso de exigencia en materia de contrataciones. No podrá arribar cualquier futbolista sin que la afición lo mire de reojo al lado de un nombre como el del campeón del mundo en Qatar.

Por ese motivo, en la institución regiomontana piensan en seguir formando un super-equipo para mantener la competitividad y continuar reforzando el grupo que comanda Guido Pizarro. Los mandatarios ya trabajan en el 2026 y hay negociaciones por figuras de mucha jerarquía que lleguen para ponerse la playera y rendir al máximo nivel en la Liga MX.

Tigres UANL se acerca al fichaje de Julián Quiñones:

Una noticia que surgió en los últimos días y que está cada vez más cerca de concretarse es el regreso del ‘Caballero’ al futbol mexicano. Según reveló esta tarde Jonasigo, periodista de ABC Deportes y con fuentes directas dentro del club universitario, “Julián Quiñones está en un 90% amarrado para Tigres”, y en las próximas semanas ya podría quedar abrochada su incorporación a las filas del equipo de Nuevo León.

Publicidad

Publicidad

El reportero amplió su información y comentó que, tal le confirmaron, ya existe un principio de acuerdo entre Tigres y el jugador y Tigres y el agente de Julián Quiñones. Sólo restaría llegar a un arreglo con Al Qadsiah por el valor final de la transferencia, pero de acuerdo al corresponsal, el club le brindaría facilidades al mexicano para volver al país.

Tigres UANL va por otro bombazo además de Julián Quiñones:

El cronista aseguró en su editorial vespertina que, desde dentro de Tigres, le han confiado el otro nombre por el que se iniciaron gestiones de cara al Clausura 2026: los ‘Universitarios’ abrieron conversaciones por la contratación de Guido Rodríguez, que se convierte en una opción concreta y real para transformarse en refuerzo felino para el mediocampo, buscando mejorar el plantel en todas las líneas.