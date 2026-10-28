Aunque entre-semana no se jugará una fecha completa del Apertura 2026, este miércoles sí habrá actividad del campeonato local para ponerse al día con la agenda. América y Xolos se miden hoy por el postergado de la jornada 7, tras lo cual completarán su fixture y quedarán con la misma cantidad de juegos que los demás.

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A continuación, mientras América y Xolos se estén enfrentando en el Estadio Azteca, podrás enterarte del minuto a minuto del juego y la tabla de posiciones en vivo. Se trata de un encuentro trascendental para los objetivos de los dos equipos, y vale la pena sintonizar de muy cerca todo lo que ocurra dentro del campo.

¿Cómo están América y Xolos en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

En la antesala de este partido, el Club América marcha líder por un punto de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, que tiene un juego menos que ellos. Las ‘Águilas’ podrían llevar la diferencia en lo más alto a cuatro unidades si es que logran conseguir la victoria ante Xolos esta noche en condición de local.

Antes de este nuevo desafío, el Club Tijuana se ubica octavo a siete puntos de su rival de turno, y al borde de ser excluido de los puestos de clasificación a Liguilla. La ‘Jauría’ podría consolidar su posición dentro de los colocados en zona de Playoffs si se llevan un triunfo ante el América este miércoles como visitante.

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La tabla de posiciones actualizada del Apertura 2026 de la Liga MX:

La tabla de goleo actualizada del Apertura 2026 de la Liga MX:

Sigue el MINUTO a MINUTO de América vs. Xolos por el Apertura 2026:

A partir del pitazo inicial, podrás ver aquí al instante todas las incidencias que deje el único compromiso del miércoles en la Liga MX: