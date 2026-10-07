El puntero del campeonato se prepara para una prueba difícil, pero con novedades alentadoras.

Pese a haber dejado puntos en el camino en el último par de partidos del torneo, Toluca continúa siendo el líder del Apertura 2026. La derrota ante Santos y el empate con Cruz Azul, sumados a la caída amistosa ante Monterrey, generaron malestar y sed de revancha en el grupo. Así, se preparan al cien por ciento para volver rápido al triunfo.

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Para defender la punta del campeonato, los ‘Diablos Rojos visitarán a Tigres UANL en El Volcán. Si bien el conjunto auriazul llega en una profunda crisis futbolística, tienen piezas de calidad que puede marcar la diferencia y no los subestimarán. Por ello, Antonio Mohamed pondrá lo mejor que tiene para buscar la victoria a domicilio.

Con vistas a este próximo desafío de la jornada 11 del Apertura 2026, el cuadro escarlata recuperará cuatro figuras importantes del equipo. En las últimas horas se le dio demasiada importancia a dichos repetitivos de Mohamed sobre su futuro que ya cansan. Sin embargo, el propio Turco reveló noticias mucho más relevantes para Toluca.

Según indicó el entrenador de los Diablos Rojos, Franco Romero, Érick Gutiérrez, Nico Castro y Santiago Simón estarán disponibles para el Tigres vs. Toluca del fin de semana. El regreso más destacado es el de Romero, un titular indiscutido para el cuerpo técnico. Los otros tres siguen siendo claves ya que forman parte del recambio habitual.

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La sorpresa de las novedades de Antonio Mohamed pasa sobre todo por Nico Castro, ya que el ex Elche sigue con la mano lesionada pero puede jugar, tal confirmó el DT. Luego de ausentarse del último viaje a Estados Unidos, el mediocampista del Toluca es uno de los retornos grandes dentro de la plantilla para visitar a Tigres.

Franco Romero está de vuelta en el grupo [Foto: Getty]

Érick Gutiérrez ya había sumado minutos en el amistoso de hace unos días, pero faltaba el OK del cuerpo médico para su presencia ante Tigres. Al mismo tiempo, mientras que estas 4 figuras de Toluca ya están para jugar nuevamente, Marcel Ruiz y Gacelo López continúan recuperándose. Todavía no pueden tener al plantel completo para los partidos.

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Toluca visitará a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León el próximo viernes 9 de octubre, en uno de los dos juegos que abren la jornada 11 del Apertura 2026. Este nuevo compromiso de Liga MX iniciará a partir de las 21.00 horas del Centro de México, una vez finalizado el primer partido de la fecha que es Puebla vs. León.